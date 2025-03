Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, denuncia que su hermano es víctima de extorsiones: “Mi familia está en peligro”

La congresista pidió al comandante general de la PNP, Victor Zanabria, que se indague los motivos por los cuales la institución no está actuando de forma eficiente. Foto: composición LR.

Kelly Portalatino, congresista de la bancada de Perú Libre, denunció que su hermano, quien reside en Chimbote, viene siendo víctima de extorsiones a través de WhatsApp, donde recibe amenazas junto a imágenes de armas de fuego. "Estamos expuestos, mi hermano está expuesto, su vida y toda mi familia que vive en Chimbote. Hasta yo, cuando pueda ir, porque ya ha llegado ese punto en que nos tiene vigilados, es inadmisible", indicó.

La parlamentaria criticó el rol que viene cumpliendo la policía frente a la ola de extorsiones y se solidarizó con los ciudadanos que viven esta realidad de forma constante. "Se supone que iban a capturar a este delincuente y él se ha burlado de la PNP y eso es inadmisible. Eso quiere decir que falta capacidad a nuestro cuerpo de la policía. El comandante ha dicho que ya lo tienen identificado, pero que no dan con la ubicación, eso es inadmisible, porque para eso hay inteligencia y contrainteligencia", señaló.

Portalatino exige que la PNP tome acciones frente a la ineficiencia de los operativos

Portalatino, aprovechó la ocasión para exigir al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, de indagar lo que sucede dentro de las divisiones ante la evidente ineficiencia de los operativos policiales realizados, sobre todo en provincia, ya que considera que la institución no está ejerciendo de manera competente sus funciones. "Esta pasando algo dentro de las divisiones que no están ejerciendo eficientemente sus funciones y sus competencias. Por lo tanto, yo pido que tome conciencia el comandante general de la PNP, Zanabria, porque él es la cabeza máxima de todo", señaló.

La legisladora indicó que la PNP cuenta con los recursos y el presupuesto necesario para tomar las acciones. "Hay presupuesto, hay 81 millones que se ha designado este año fiscal para fortalecer la seguridad ciudadana. Hay 89 millones para inteligencia entonces de que estamos hablando. Recursos hay, pero no hay en las provincias. No hay movilidad, no hay las herramientas necesarias para que ejecuten eficientemente estos operativos policiales", precisó.

¿Cómo empezaron las amenazas contra el hermano de la congresista de Perú Libre?

A inicios de marzo, el hermano de la congresista Kelly Portalatino recibió una serie de mensajes de texto y llamadas provenientes de un número con código chileno. Los extorsionadores, que se presentaron bajo el nombre de "Johnson", enviaron amenazas de muerte junto a imágenes de armas de fuego, afirmando tener información sobre su hogar y el negocio familiar en Chimbote. En sus comunicaciones, advertían que, si no se cumplían sus demandas, la vida del hermano de la legisladora y la de su familia estarían en grave riesgo.

Con el paso de los días, las amenazas dirigidas a la familia de Kelly Portalatino se volvieron más graves. Los extorsionadores, que operaban desde números de teléfono chilenos, afirmaban poseer información detallada sobre la vida de la víctima. Además de los mensajes intimidatorios, los delincuentes enviaron fotografías de armas de fuego, evidenciando su disposición a llevar a cabo sus amenazas. “Ya sabemos todo de ti. Dame una respuesta o vamos a proceder. Si no haces lo que te pedimos, vamos a actuar. Y esto no es un juego”, advertían en sus comunicaciones, lo que provocó una profunda preocupación en el entorno de la congresista.

Los extorsionadores no solo intimidaron a su hermano, sino que también agredieron a su familia, llegando a mencionar a sus hijas y advirtiendo que ellas también corrían riesgo.