Nuevo escándalo en el Minsa: Henry Rebaza, director temporal de la Digemid fue destituido cuando fue viceministro

Durante una sesión de la Comisión de Salud y Población del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció en vivo la salida de Sonia Delgado como directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), cargo que asumió por menos de 48 horas. La decisión se tomó luego de que se detectara un posible conflicto de intereses, al conocerse su vínculo con Luis Kanashiro, representante de la empresa que distribuyó los sueros defectuosos. Además, se reveló que Delgado fue accionista en las firmas farmacéuticas Delpher SAC y Somefarm SAC, dedicadas a brindar asesoría para la obtención de registros sanitarios.

En su reemplazo ingresó Henry Rebaza, quien en 2023 ocupó el puesto de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, pero fue destituido luego de que fuera protagonista de un incidente ocurrido en un restaurante de Ayacucho, donde un grupo de personas lo acusó de consumir bebidas alcohólicas en un contexto de emergencia nacional y en pleno horario laboral.

Nuevo presidente de Digemid, Henry Rebaza, envuelto en polémica

Tras esta nueva revelación, la cartera de Salud anunció en aquella fecha que abriría una investigación en su contra. Como respuesta, Rebaza Iparraguirre calificó su destitución como "injusta" y lamentó que la decisión del Gobierno se haya basado en imágenes difundidas por redes sociales.

Asimismo, durante una entrevista con RPP, precisó que el cuestionado evento ocurrió fuera del horario laboral porque se trataba del tiempo destinado al almuerzo. También, indicó que la única ingesta de alcohol que tuvo fue para hacer un brindis.

“Solo hice un brindis como un gesto de cortesía a ellos porque finalmente, cómo es la vida, ¿no? Me pidieron hacer un brindis por la ministra que es ayacuchana. [...] porque finalmente decían ‘vamos a brindar por nuestra ministra que es ayacuchana y porque están haciendo una buena gestión y no les iba a decir no”, precisó en aquella ocasión.

Además, el funcionario lamentó que en el país se prioricen ciertos hechos por encima de otros más graves. “Lo único que he hecho es trabajar, y eso es lo lamentable: que se enfoquen en actos de cordialidad ocurridos durante la hora del almuerzo, y no en el otro lado, el de la violencia, donde me han agredido”, expresó. Además, aseguró haber presentado todas las pruebas necesarias y calificó la situación como injusta, tanto para su trayectoria como para su compromiso profesional.

Sobre el incidente, la presidenta Dina Boluarte remarcó la importancia de la responsabilidad en la gestión pública y destacó el compromiso de su equipo. Señaló que tanto ministros como viceministros vienen trabajando con dedicación en diversas regiones del país, atendiendo las necesidades ciudadanas. No obstante, advirtió que cualquier autoridad que se aparte de una labor honesta y transparente deberá ser sancionada conforme a lo establecido.