Exjefa de Digemid que fue despedida en vivo asegura que ministro de Salud debe renunciar: "Tiene que asumir el costo político"

Sonia Delgado, exdirectora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), quien fue despedida en vivo durante una sesión de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República por el ministro de Salud, César Vásquez, opinó que el titular de dicha cartera debería dejar el cargo. Esto, a raíz del reciente caso que marcó su destitución: la distribución de suero en mal estado por parte de la empresa Medifarma. En una entrevista reciente, Delgado afirmó que la renuncia de Vásquez “cae de madura” ante la gravedad de la situación.

“Sí (debería renunciar), yo se lo he dicho. Cuando él me comentó que estaban pidiendo mi cabeza, le respondí que no había problema, que yo me iba. Pero le dije que él debía quedarse para solucionar la crisis. Sin embargo, tiene que asumir el costo político y renunciar después de esto”, aseguró Delgado.

Asimismo, Delgado consideró que no sería lo más adecuado promover una censura contra el ministro de Salud. Para la exjefa de Digemid, despedida en vivo, debería ser el propio Vásquez quien tome la iniciativa y, tras encaminar la solución a la crisis, abandone el cargo voluntariamente. “Mi posición es que el ministro debería resolver este problema y luego renunciar, dar un paso al costado”, señaló.

Ministro de Salud anuncia la destitución de la nueva directora de Digemid

Durante la sesión de la Comisión de Salud y Población del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció la destitución de la entonces directora de Digemid, Sonia Delgado. Según el ministro, la salida de Delgado forma parte de un proceso de transparencia, tras revelarse que la exjefa de Digemid es accionista de dos consultoras vinculadas a empresas farmacéuticas.

“Ella ha confirmado que tuvo empresas anteriormente, y ese solo hecho puede generar posibles conflictos de interés. Nosotros, como gestión, no queremos ni una sola sombra en la transparencia que estamos impulsando. Hoy, públicamente, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y procederé en las próximas horas a designar a un nuevo funcionario”, afirmó César Vásquez.

César Vásquez descarta renunciar como ministro de Salud

En la misma sesión, el ministro César Vásquez negó que tenga intención de renunciar a su cargo. Para Vásquez, dimitir no sería la solución óptima. El titular de Salud aseguró que es más conveniente apostar por un trabajo conjunto entre los poderes del Estado para fortalecer la fiscalización y sancionar a los responsables de comercializar el suero que causó la muerte de cuatro personas.

"Entiendo perfectamente el control político, no me incomoda. Pero si el problema se solucionara renunciando, yo me iría hoy mismo. Más bien, ayudémonos a estar vigilantes y a sancionar con el mayor peso de la ley a quienes permitieron que este suero asesino salga al mercado”, expresó.