La defensa Dina Boluarte no descarta bloquear que se levante el secreto médico. Foto: Presidencial.

La defensa Dina Boluarte no descarta bloquear que se levante el secreto médico. Foto: Presidencial.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, programó para este viernes 4 de abril a las 11:00 de la mañana, la audiencia de levantamiento del secreto profesional médico, tras la intervención quirúrgica que se sometió la presidenta Dina Boluarte a fines de junio de 2023.

En la actualidad, la jefa de Estado es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de omisión de actos funcionales y abandono de cargo, luego de que se reportara una ausencia de Boluarte desde el 28 de junio al 10 de julio del 2023.

La República se comunicó con Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa de Estado, quien no descartó si la defensa busca en la audiencia exponer argumentos para que no se levante el secreto profesional médico. "Yo no puedo adelantar opinión sobre mi estrategia, eso lo conocerás el viernes", adelantó Portugal tras ser consultado si buscan bloquear el secreto profesional médico.