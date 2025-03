Keiko Fujimori: congresista Vivian Olivos realiza campaña con lideresa de FP durante su semana de representación

Tras la aprobación de la censura contra el exminsitro del Interior, Juan José Santiváñez, los congresistas iniciaron su semana de representación. Cada parlamentario viajó a la región que representa, usando los recursos del Estado, con la finalidad de atender las denuncias de la población y fiscalizar a las autoridades de su circunscripción electoral.

Lo que es una visita para atender los problemas sociales, se convirtió en una campaña electoral por parte de la congresista fujimorista Vivian Olivos, quien subió un video a Tiktok mostrando que en su viaje a Huacho se reunió con su lideresa Keiko Fujimori para promocionar su partido político, Fuerza Popular.

Vivian Olivos realiza campaña proselitista

En el audiovisual se puede ver a la congresista junto a Keiko Fujimori, mientras se encontraban en lo que sería la presentación del libro de Alberto Fujimori. Previo a juntarse con los ciudadanos del lugar, Fujimori brindó un discurso en el cual narra que su padre se puso la camiseta de Fuerza Popular antes de su deceso. Ahí se puede ver que la parlamentaria Vivian Olivos se encuentra en primera fila sentada, respaldando cada palabra dicha por la lideresa.

Intentamos comunicarnos con la parlamentaria Vivian Olivos, pero al cierre de esta nota no nos respondió las llamadas.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre posible candidatura presidencial

Mientras Fujimori se encontraba en Chiclayo, la excandidata presidencial descartó que haya decidido volver a postular a la presidencia de la República. "No he tomado todavía esa decisión (...) Considero que hay otras personas que pueden ocupar el puesto de candidato, pero prefiero no especular ni decir ningún nombre. Dejemos esto al tiempo", indicó.