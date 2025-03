Pedro Castillo: ex comandante general PNP aseguró que expresidente le pidió cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación

El excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, declaró durante la audiencia de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado el pasado diciembre de 2022, que este le solicitó cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación mediante una llamada realizada por el ministro del Interior.

"Entra la llamada del ministro del Interior, yo lo tenía grabado como ministro del Interior en la pantalla de mi celular. Contesto y me dice el ministro Alfaro: 'Estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la República'. Y el presidente me dice: 'General cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro. No permita que nadie ingrese", señaló.

Alfaro señaló que le consultó a Castillo sus razones para efectuar las órdenes sin que se hayan dado las condiciones necesarias, a lo cual el exmandatario le dijo que "esos detalles se los va a dar el ministro", haciendo referencia a Williy Huerta, exministro del Interior del Gobierno de Castillo.

Ante estas declaraciones, Huerta perdió los papeles en el juicio y comenzó a llamar mentiroso al excomandante general. “Tiene que saberse la verdad. El señor es un mentiroso. ¿Cuál es la verdad de lo que el señor dice? El señor fue sacado de la Policía por mentiroso. El señor no tiene credibilidad”, gritaba Huerta mientras señalaba con el dedo a Alfaro.