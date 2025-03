RMP: "La salida del ministro es un acto de reivindicación para toda la gente que ha fallecido en estos meses”

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, comentó que la censura a Juan José Santiváñez, exministro del Interior, fue "un acto de reivindicación para toda la gente que ha fallecido en estos meses", debido a que la gestión de dicha cartera frente a la creciente ola de extorsiones y delincuencia no fue eficiente. Respecto a los intentos de Santiváñez por evitar su censura, Palacios opinó: "Hizo su trabajo de lobby, pero no se salvó. Aunque logró que 52 congresistas terminaran apoyándolo, de manera directa o indirecta".

Palacios también se refirió a la marcha convocada el pasado viernes 21 de marzo, en la que participaron artistas y organizaciones de la sociedad civil exigiendo mayor seguridad ciudadana. “Salir a marchar es un acto político porque te defiendes de lo que hoy se considera un atropello: un atropello del delincuente y un atropello de la autoridad que no te garantiza tu seguridad”, señaló.

Sobre los comentarios de ciertos congresistas que han llamado a la población a protegerse por cuenta propia, sin esperar una solución definitiva del Ministerio del Interior frente a la criminalidad, Palacios fue clara: el monopolio de la violencia le pertenece al Estado precisamente porque vivimos en un Estado de derecho.

“Los ciudadanos le entregamos el monopolio de la violencia al Estado. Yo no puedo comprarme armas, formar un ejército y defenderme de una agresión. No puedo. Porque en un Estado de derecho no hay justicia por mano propia. Yo le entrego al Estado ese derecho, para que me cuide”, precisó.

RMP: "El Estado no es una agencia de empleos"

Sobre las recientes denuncias de varios medios de comunicación respecto al presunto ofrecimiento de puestos laborales en el Estado a cambio de favores personales por parte de ciertos personajes políticos, como Dina Boluarte y Morgan Quero, Palacios señaló que, al parecer, "tenemos unos problemitas de tráfico de influencias".

“Esto siempre ha pasado, pero no debería pasar. El Estado no es una agencia de empleos. Se supone que al Estado debería llegar una burocracia profesional, gente que se ha formado para cumplir con las tareas encomendadas o que tiene experiencia en ellas”, opinó.

En el último programa de Cuarto Poder se reveló que la hija del sastre personal del ministro de Educación, Morgan Quero, recibió órdenes de servicio por 22 mil soles, a pesar de no haber culminado sus estudios universitarios. Los detalles fueron expuestos por el propio Pedro Yomona, el sastre implicado en la denuncia periodística.

Palacios también comentó los nuevos detalles del caso de las cirugías estéticas de Dina Boluarte, presuntamente pagadas al doctor Mario Cabani a cambio de favores laborales para personas cercanas, como en el caso de la expresidenta de Essalud, María Elena Aguilar. Asimismo, se habría gestionado un puesto de trabajo para su hijo, quien, en sus descargos, aseguró no tener conocimiento del ofrecimiento.

Además, se reveló que subprefectos de Huánuco, designados por su cercanía con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habrían entregado sobres cerrados y regalos a la mandataria tras su nombramiento. Esto se supo a partir de las declaraciones de un testigo ante la Fiscalía, quien presentó chats y fotografías familiares que demostrarían su cercanía con Dina Boluarte.