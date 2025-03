Pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez no fue aprobado por el PJ | Composición: Gerson Cardoso / Foto: LR.

Pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez no fue aprobado por el PJ | Composición: Gerson Cardoso / Foto: LR.

Un punto a favor del alfil de Dina Boluarte. El Poder Judicial, a través de una resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, rechazó el pedido formulado por la Fiscalía de la Nación para imponer el impedimento de salida del país al censurado ministro Juan José Santiváñez. La solicitud fue presentada en el marco de la investigación contra el extitular del Ministerio del Interior, a quien se le acusa de haber recibido 20.000 dólares en sobornos para influir a favor de sus patrocinados en decisiones del Tribunal Constitucional.

"Declarar infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía de la Nación contra el investigado Juan José Santiváñez Antúnez, en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano", señala la resolución sobre el pedido de la Fiscalía relacionado con el extitular del Mininter.

El pedido se presentó luego de que el fiscal Luis Alberto Ballón declarara que existen más de 1.000 mensajes, 77 audios y 34 archivos que muestran a Santiváñez coordinando pagos con una persona asociada al interno Miguel Marcelo Salirrosas, quien fue defendido por Santiváñez y esta sentenciado por haber sido parte de una red criminal.

En este material, se hace referencia al mencionado pago de 20.000 dólares a cambio de favores judiciales. Hasta enero de 2024, el ministro había defendido a policías vinculados con la banda delincuencial ‘Los Pulpos’ de Trujillo y afirmaba tener conocimiento sobre la forma en que el Tribunal Constitucional (TC) manejaba el caso de Eber Riquelme Juárez, policía vinculado a la mencionada organización criminal liberteña. De acuerdo con un testigo protegido, Santiváñez aseguraba una resolución favorable de un recurso gracias a sus contactos en la Segunda Sala del TC.

Juan José Santiváñez: Fiscalía verificó depósitos de dinero

La Fiscalía ha confirmado la existencia de transferencias de dinero mencionadas en conversaciones investigadas. Según el testimonio del segundo testigo protegido, se verificaron dos depósitos divididos en tres partes, efectuados el 18 y 19 de enero, por un total de 10 mil, 9,700 y 300 dólares. Posteriormente, tras ese pago, el ministro Juan José Santiváñez comunicó a sus clientes que los casos presentados ante el Tribunal Constitucional habían sido programados con prioridad para el 7 de febrero de 2024.

Sin embargo, luego de la audiencia del 26 de febrero, Santiváñez expresó disculpas a su cliente tras conocer que el magistrado Helder Rodríguez Haro no emitiría un voto favorable. A pesar de este revés, aseguró que revertiría la situación, ya que contaba con el respaldo de dos magistrados dentro de la institución. En un audio proporcionado por el testigo protegido a la Fiscalía, se escucha al ministro afirmar: "Nosotros estamos trabajando para que no sea así. En este caso esto ha ocurrido así porque el ponente lamentablemente se cerró y es un antipolicías. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando. Los magistrados ahí, sobre todo por ejemplo el Dr. (Gustavo Gutiérrez) Ticse que dice que no puede ser tantos años”.

A pesar de las gestiones atribuidas al ministro, el recurso de agravio constitucional fue rechazado el 7 de marzo de 2024, y la solicitud de aclaración presentada en mayo también fue declarada infundada. No obstante, las conversaciones continuaron hasta el 9 de septiembre de 2024, cuando Santiváñez ya ocupaba el cargo de ministro. Un testigo protegido relató que logró grabar un encuentro en la oficina del ministro, donde este manifestó tener mayores posibilidades de influencia gracias a su posición y contactos dentro del Tribunal Constitucional. Durante la reunión, mencionó a una mujer que trabajaba en el organismo, aunque no recordó su nombre, pero afirmó que la referencia quedó registrada en la grabación. Además, el testigo indicó que el ministro aseguró haber ayudado previamente a dicha persona, insinuando que ella estaría dispuesta a corresponder el favor.