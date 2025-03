Jaime Chincha tras renuncia de Juan José Santiváñez: "El requisito del nuevo ministro del Interior será no capturar a Vladimir Cerrón"

En una nueva edición de 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha comentó la reciente renuncia de Juan José Santiváñez, exministro del Interior. Esta dimisión se produjo luego de que Santiváñez fuera censurado por el Congreso de la República el pasado viernes 21 de marzo. Para Chincha, el nuevo titular del Interior seguirá subordinado a las órdenes de Dina Boluarte y, en consecuencia, mantendrá un rol pasivo en la búsqueda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"El requisito del nuevo ministro del Interior será no capturar a Cerrón. Porque, claro, Cerrón fue otro que defendió hasta el final a Santiváñez. No se olviden de eso. Cerrón, desde la clandestinidad, hace lo que le da la gana. Y él defendió a Santiváñez hasta el final", mencionó el periodista.

Chincha también señaló que los posibles reemplazantes de Juan José Santiváñez no cumplen con un perfil adecuado para impulsar un cambio en la gestión de la seguridad en el país. Explicó que, al seguir el mandato de Boluarte, es lógico esperar una continuidad en la línea de gobierno, aunque con un cambio de nombre.

"Suena fuerte el nombre de Luis Fernando Reátegui, Víctor Zanabria, Óscar Arriola e, incluso, se habló de Lito Arroyo. (…) Lo hemos dicho ayer: no esperen a alguien mejor. La presidenta dijo el viernes que quien suceda a Santiváñez será otro 'valiente' como él. Un ministro con 90 % de desaprobación y que se aferró al cargo de manera dañina. Ahí están los resultados: 1,800 homicidios bajo su gestión", señaló.

Jaime Chincha criticó el discurso del Gobierno contra la Fiscalía

El periodista también cuestionó la narrativa recurrente del Gobierno, según la cual gran parte del problema de inseguridad en el país no se debe al trabajo policial, sino al desempeño de la Fiscalía de la Nación. Este discurso fue defendido por Santiváñez durante su intervención en el Congreso. Chincha afirmó que estas críticas carecen de coherencia.

"Hay toda una discusión que Santiváñez, sus defensores e incluso la propia presidenta han venido sosteniendo: dicen que la culpa no es de la Policía, sino de la Fiscalía, que suelta a los delincuentes. Los fiscales no pueden soltar a los delincuentes. (…) Los fiscales se basan en la inteligencia policial, pero eso no se ha hecho. Varios de los agentes de inteligencia fueron enviados a realizar trabajos administrativos", afirmó.

Entrevista a Carlos Basombrío, exministro del Interior

Chincha también entrevistó a Carlos Basombrío, exministro del Interior durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien dio su opinión sobre la moción de censura que dejó vacante el liderazgo de la cartera. Para Basombrío, el fallecimiento de Paul "Russo" Flores, cantante de Armonía 10, fue un detonante. Además, consideró que este hecho empieza a generar dudas en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

"Lo que pasó en el Congreso es un caso de 'se perdona el pecado, pero no el escándalo'. Que murieran decenas de personas a una velocidad pasmosa no los inmutaba. Pero, como la tragedia conmocionó a un sector muy grande de la población, hubo dudas sobre qué hacer. Creo que la convocatoria a la marcha fue un factor determinante. Yo pensé que la caída de Santiváñez iba a reducir la atención sobre la marcha, pero no fue así. Creo que en el Congreso comienza a asentarse la idea de que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que la asociación con Dina Boluarte es criptonita para Superman", sostuvo.

Basombrío también consideró que la marcha y la presión popular están generando incertidumbre en el Gobierno, cuya principal preocupación sería, según el extitular del Mininter, mantenerse en el poder ante cualquier hecho que pueda comprometer su continuidad.

"Yo creo que ahora no le preocupa quién será el próximo ministro del Interior, sino que, como consecuencia de todo esto, su cargo pueda verse comprometido. Hay que recordar la virulencia con la que se enfrentaron a la marcha. Ha sido una manifestación muy pacífica y poco politizada. Estamos ante un Gobierno aterrorizado y un Congreso que empieza a dudar. No creo que la moción de Susel Paredes derive en una vacancia, pero sí creo que esa posibilidad empieza a rondar en la cabeza de los congresistas. Y ella (Dina Boluarte) actúa en función de lo que percibe", concluyó.