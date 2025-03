RMP critica fuertemente al Congreso por no sacar a Dina Boluarte del cargo: "El trauma es la disolución del 2019"

En la nueva edición de 'Sin Guion', Rosa María Palacios criticó al Congreso por no sacar del cargo a Dina Boluarte ante la terrible gestión que viene presentando su Gobierno. "El único poder del Estado que puede sacar del poder a Dina Boluarte es el Congreso o que ella renuncie", comentó.

Para Palacios, uno de los motivos detrás de este blindaje a la mandataria es el temor a que se repita la figura del cierre del Congreso que se registró durante la gestión de Martín Vizcarra en 2019. Este hecho se produjo luego de que los parlamentarios de aquel entonces rechazaron darles la confianza a los dos gabinetes que presentó el exmandatario.

"Los destituyeron por arrogantes, por negarle la confianza a dos gabinetes así de simple, por arrogantes, por creerse todo poderosos y fueron destituidos y cerrados con el aplauso unánime del pueblo", añadió.

Sobre la publicación del congresista Jorge Montoya

Respecto a una publicación realizada a través de la cuenta de X (antes Twitter) del congresista Jorge Montoya, donde asegura que la marcha de este 21 de marzo está siendo encabezada por 'caviares', Rosa María Palacios comentó que el miedo real del parlamentario y sus colegas es que sean retirados de sus puestos al intentar sacar del poder a Dina Boluarte.

Precisó que el congresista "no entienden el juego político" y olvida que, gracias a ellos, el Tribunal Constitucional derogó el uso de cuestión de confianza para cerrar nuevamente el Congreso. "A él no le da miedo el sicariato, a él le da miedo que lo saquen del puesto", precisó.

Rosa Maria Palacios criticó que Montoya haya pedido meses antes de la juramentación de Boluarte como presidenta que sea retirada de sus cargos e inhabilitada. Agregó que el Congreso no acciona por temor a perder los privilegios obtenidos a través de modificación de leyes penales a favor del crimen organizado.

RMP sobre la censura contra Santiváñez

Rosa Maria Palacios comentó que la moción de censura en contra de Juan José Santiváñez, ministro del Interior, podría no prosperar, ya que, hasta el momento, las opiniones de varios congresistas se encuentran divididas tras el allanamiento realizado al domicilio de Santiváñez por parte de la Fiscalía, debido a la acusación que realizaron dos extrabajadores de su oficia como abogado sobre el pago de coimas a jueces y magistrados del TC.

"Ayer nuevas voces volvieron a salir en defensa del ministro Santiváñez pese a los muertos pese al incremento de los asesinatos que hay durante su gestión, pese a la triplicación de asesinatos durante el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte", indicó.

Al hacer una recopilación de las firmas que hay entre los 4 documentos presentados para debatir la moción, Palacios indicó que, hasta ahora, solo se cuenta un total de 67 firmas. Muchos congresistas han opinado que no votarán a favor de cierta moción por pertenecer a un partido distinto al de ellos, incluso la bancada de Fuerza Popular no estaría decidido en apoyar la moción de otros. Ante esto, RMP comentó que "si ellos no votan a favor de las 3 mociones se cae la censura completita".