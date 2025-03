Juan Santiváñez: 68 congresistas apoyaron mociones de censura, pero no aseguran que votarán por la salida del ministro

El ministro Juan Santiváñez se presentará este jueves 20 de marzo en el Pleno del Congreso en busca de bloquear la censura que promueve un sector del legislativo. En total hay 4 mociones que cuentan con el respaldo de 68 parlamentarios, pero solo 3 se debatirán el viernes 21. Estas son las de Susel Paredes (Bloque Democrático), Jaime Quito (bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular).

La última que presentó Fuerza Popular no se debatirá, por lo que será clave el apoyo de la tienda naranja en al menos uno o dos mociones de las tres que se votarán, porque se necesitan sí o sí 66 votos para sacar a Santiváñez.

El vocero fujimorista Arturo Alegría ya adelantó que su bancada no respaldará la moción de censura de Paredes y tampoco la de Quito, según mencionó solo apoyarán la censura de Diego Bazán; sin embargo, su versión se contradice con lo dicho por Rosangella Barbarán, quien aseguró que de su parte solo votará por la propuesta de su bancada. Según dijo, la de Susel Paredes carece de fundamento y la de Bazán ni siquiera la ha leído.

En el caso de Alianza para el Progreso no han informado si apoyarán o no la censura. Su vocero Alejandro Soto solo destacó esta semana por reunirse con la presidenta Dina Boluarte en medio de la crisis por inseguridad. Según dijo, fue para hablar de su región Cusco y no del Ministerio del Interior.

A ello se suma que César Acuña se mostró en contra de la censura a Santiváñez. Si bien Lady Camones apoyó la iniciativa de Paredes, su colega Juan Carlos Lizarzaburu pidió retirar su firma de la moción Bazán. En tanto, Roberto Chiabra si apoya, pero no es militante de APP.

En Perú Libre, de la mano de su vocero Flavio Cruz, indicaron que si respaldarán la censura, pero, su líder el prófugo Vladimir Cerrón, desde su redes sociales, salió en defensa del ministro y cuestionó que se pretenda sacarlo del cargo.

En tanto, en Somos Perú y Bloque Magisterial existe, hasta el momento, un silencio sobre el futuro de Santiváñez. Por otro lado, en Avanza País, hay una confrontación en la interna. Adriana Tudela y Alejandro Cavero salieron a cuestionar el segundo allanamiento contra Santiváñez; mientras que Williams Zapata si pide la salida del titular del Interior.

Con eso panorama es poco probable que se concrete la censura de Santiváñez, teniendo en cuenta que no hay acuerdos en la bancadas en medio del incremento de la inseguridad.

Dina Boluarte no piensa cambiar al ministro del Interior

Desde el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte no tiene intenciones de cambiar a Juan José Santiváñez. El último miércoles volvió atacar a la Fiscalía, luego de que le allanaran la casa al ministro, por el presunto cobro de 20.000 dólares para influir en el TC y beneficiar a policía condenado por pertenecer a banda criminal.

"No haremos caso a situaciones que (…) ya sabemos cómo fabrican a los Frankenstein. Esos muñecos no nos causan ni miedo ni cosquilla. Son Frankenstein", dijo la mandataria.

Al cierre de esta nota, Santiváñez viene siendo rechazado por la ciudadanía por el incremento de la inseguridad. Luego de brindar una conferencia de prensa por la captura de una banda de extorsionadores conocida como Los injertos de Villa, el ministro del Interior se burló de los vecinos de Lurín y les mandó un beso en respuesta a la protesta que venían realizando momentos antes de su salida.