Congresista fujimorista genera indignación al comentar que las personas mismas se pueden defender de extorsiones: "No podemos decir papá ministro, ayúdame"

El congresista Ernesto Bustamante del partido Fuerza Popular, ha generado críticas en redes sociales, donde los usuarios lo acusan de minimizar la crisis de inseguridad y la inacción del Estado por combatir este problema. Además, Bustamante no tuvo mejor idea que asegurar que la seguridad no solo le corresponde a las autoridades sino también a los ciudadanos, quitándole así responsabilidad al Ministerio del Interior, e incluso resaltó que en la época del conflicto armado interno, él solía llevar consigo un arma de fuego como protección.

"La seguridad ciudadana la proveemos nosotros mismos. En la época del terrorismo yo andaba armado, recibía llamadas de extorsión todos los días, me pedían cupos (...) eso significa que la extorsión, la amenaza y el pedido de cupos era algo de todos los días. Yo he vivido con eso. Dos socios míos se fueron del Perú porque amenazaron a sus familias, yo me quedé con un costo personal alto, a pesar de que tenía amenazas, aquí estaba (...) no podemos decir 'papá ministro, protégeme, pues', no", sostuvo Bustamante en entrevista con Exitosa.

Asimismo, Bustamante dijo no haber firmado la moción de censura que se ha presentado desde su bancada en el Congreso de la República y blindó al ministro Santiváñez pese a que la inseguridad no ha disminuido, pues tan solo en lo que va del año son 475 las víctimas de la violencia.

"Yo no firmé la moción de censura, el ministro puede tener errores, pero es lo que tenemos hoy (...) si me garantizas que el cambio de Santiváñez significará que tendremos seguridad ciudadana en el Perú, hoy mismo firmo", sentenció el congresista fujimorista.

Fuerza Popular impulsa cuarta moción de censura contra Santiváñez tras varios meses de protección

La bancada de Fuerza Popular ha presentado su cuarta moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras haberlo protegido por más de nueve meses. Cabe recordar que hace dos meses, el partido que lidera Keiko Fujimori se negó a respaldar la moción impulsada por la congresista Susel Paredes, la cual solo requería una firma más para alcanzar las 33 necesarias.

Esta nueva moción, presentada por Fuerza Popular, cuenta con 34 firmas, incluyendo las de legisladores de otras cuatro bancadas y actualmente se encuentra en proceso de revisión. En el documento, el partido argumenta que la crisis de inseguridad no es solo responsabilidad del ministro, sino el resultado de un sistema judicial colapsado que permite la impunidad de los delincuentes, tratando así de darle la culpa a la Fiscalía y tratando de quitarle responsabilidad a Santiváñez.