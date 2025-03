Un día antes de que se debatan las mociones de censura en el Pleno del Congreso, parlamentarios de diversas bancadas, cual heraldos negros de la muerte, han realizado declaraciones polémicas sin respetar el dolor de los familiares de las víctimas de la criminalidad organizada que, según los registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) han ocasionado 479 homicidios, entre los que se encuentra el cantante Paul "Russo" Flores, de la agrupación Armonía 10.

El legislador José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, durante una reciente declaración minimizó y se burló del asesinato del cantante de cumbia y de los jóvenes Inti y Bryan, que fueron asesinados por la policía durante las marchas de protesta contra la investidura de Manuel Merino en 2020.

"Lo han convertido a este señor, que creo ni su familia quisiera eso, en una especie de Inti y Bryan, y así llamar a la marcha para sacar al ministro (Santiváñez) y sacar a Dina", precisó. Sin tomar en cuenta que la muerte de una persona y el dolor de sus familiares y seres queridos no tienen que ver con actividades política.

Además, advirtió que existiría un grupo que busca generar anarquía en el país, por lo que mantendrá su respaldo al actual titular del Interior. También, sostuvo que detrás de estos intentos habría "una mente macabra" interesada en forzar la vacancia presidencial para luego colocar en el poder a "un terrorista".

El congresista Cueto no mostró ninguna prueba o indicio que respalde sus palabras, más allá de su afán político. Los reclamos de la ciudadanía por la ola de violencia que afecta al país son anteriores al ataque al "Russo" Flores y no existe ninguna evidencia de la existencia de un comando paramilitar que esté asesinado personas con fines políticos. Cueto no ha presentado ninguna denuncia al respecto.

El Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano

De igual forma, el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular tuvo comentarios cuestionables al decir que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los propios ciudadanos. Indicó que la extorsión, amenaza y el pedido de cupos es algo de todos los días, y no algo reciente. Incluso comparó la actual situación que enfrenta el Perú con la época del terrorismo.

"El peruano debe entender que es una lucha no solo del ministro del Interior, ni de la Policía, ni del Ejército, sino de todos los ciudadanos (...) no podemos decir 'papá ministro, protégeme, pues', no", precisó. Cabe indicar, que Bustamante no firmó la moción de censura presentada por su bancada contra Santiváñez, por lo que se vocea que votará en contra de esta medida.

Sin embargo, el Estado si tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. Para eso existen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y las instituciones que administran justicia. Su función es proteger al ciudadano ante grupos que actúan al margen de la Ley. Los ciudadanos tienen el derecho a reclamar, cuando las autoridades no les brindan esa protección.

"Yo no firmé la moción de censura, el ministro puede tener errores, pero es lo que tenemos hoy (...) si me garantizas que el cambio de Santiváñez significara que tendremos seguridad ciudadana en el Perú, hoy mismo firmo", sentenció el congresista. Es su posición, pero debe respetar a los demás.

Juan Santiváñez da discurso y no reconoce errores durante su gestión

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó al Congreso la mañana del 19 de marzo para exponer su estrategia contra el crimen organizado, pero su discurso estuvo basado en echar la culpa a la Fiscalía y al Poder Judicial. Esto, luego de que ambas instituciones ordenaran que se realice dos allanamientos a su vivienda por el presunto delito de abuso de poder.