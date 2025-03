Congresistas de diversas bancadas recién cuestionan la permanencia de Juan Santiváñez en el Ministerio del Interior

Congresistas de diversas bancadas que sostienen el régimen de la presidenta Dina Boluarte recién se pronuncian y cuestionan la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el violento asesinato del vocalista de la orquesta de cumbia, Armonía 10, Paul Flores.

El congresista José Cueto de la bancada Honor y Democracia, hoy ante la prensa mostró la disposición de evaluar la gestión de Santiváñez. "Lo vamos a ver hoy recién", declaró. Sin embargo, no mostraba esa misma actitud hace tan solo dos semanas atrás. "Yo no lo voy a firmar, no estoy de acuerdo. La seguridad ciudadana no se soluciona cambiando al ministro. No es que lo defienda, pero sí he visto su trabajo, a comparación de otros", señalaba en ese entones mostrando su rechazo a la moción de censura impulsada por la parlamentaria Susel Paredes.

En esa misma línea, el legislador Roberto Chiabra hasta hace una semana intentaba quitarle responsabilidad al Congreso sobre censurar al ministro del Interior y aseguraba que esto le concernía no solo al Parlamento, sino también a otras instancias del poder. "Censurar a Santiváñez es responsabilidad de los tres poderes del Estado", decía de manera dócil. Hoy, tras los últimos acontecimientos declaró que el ministro probablemente este más ocupado intentando resolver sus problemas personales que los del país.

"La presidenta tiene que darse cuenta si sus ministros están funcionando o no, pero un ministro que tiene a cargo la cartera con la principal amenaza no puede tener tantos problemas personales. Una persona que está enfrentada con otros poderes no ayuda, lo grave de la muerte de 'El Ruso', es un acto terrorista. Aspiro a que los jueces condenen con cadena perpetua, ya firmé la moción del congresista Bazán, apoyo la moción", declaró a la prensa.

Otra de los sorpresivos cambios de postura ha sido el de la congresista María del Carmen Alva, quien repetía ante la prensa que "un cambio de ministro no aseguraba nada" y además se empeñaba en resaltar los supuestos 'logros' de la cartera del Interior mencionando que recibía "una cantidad de información impresionante sobre detenciones, algo que no recibía de otros ministros"; sin embargo, Alva, ahora se sube al coche de los que exigen la salida del ministro Santiváñez pues ha sido la firma número 34 en apoyo a la moción de censura.

Fujimorismo pide salida del ministro del Interior pero no apoyó moción de censura

Con su muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, la cifra de fallecidos por violencia en el país asciende a 1,880, de los cuales 444 corresponden a homicidios. El impacto de este crimen ha resonado en distintos sectores, incluyendo el Congreso de la República, en el que bancadas como Fuerza Popular han cambiado su postura radicalmente y ahora, de manera conveniente, exigen la salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido al aumento de la inseguridad ciudadana.

Pese a que el partido de Keiko Fujimori ha publicado un comunicado solicitando la renuncia inmediata de Santiváñez, ninguno de sus integrantes firmó la moción de censura impulsada por la congresista Paredes.