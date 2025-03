El ex primer ministro, Alberto Otárola, le respondió a Morgan Quero, ministro de Educación, luego de que este lo responsabilizara de crear una "cortina de humo" en torno a las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y su cirugía a la que se sometió en junio de 2023. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Otárola calificó a Quero de "merluzo" y enfatizó que el titular del Minedu saldría a declarar en defensa de la mandataria.

"En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él —porque no tiene capacidad intelectual para idear nada— pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto", dijo Alberto Otárola al ministro de Educación, Morgan Quero.

¿Qué le dijo Morgan Quero a Alberto Otárola?

En horas de la mañana, luego de la inauguración de las clases escolares en un colegio del distrito de Independencia, el ministro de Educación, Morgan Quero, responsabilizó a Alberto Otárola y su expareja de crear presuntas "cortinas de humo", tras la difusión de nueva información sobre las investigaciones por la cirugía a la que se sometió Dina Boluarte en junio 2023.

"Nosotros consideramos que se ha generado una serie de cortinas de humo. ¿De dónde vienen estas cortinas de humo en torno a la cirugía de la presidenta Dina Boluarte el año 2023? Tenemos bastantes pistas, los invito a que revisen las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave en torno a la pareja o expareja del señor Alberto Otárola, una señora extranjera que tiene temas de corrupción muy fuertes y tiene que responder ante la justicia", agregó Morgan Quero.

Asimismo, el titular de Educación recordó a Patricia Muriano y Delfina Llaguno, quienes fueron parte del círculo cercano de la jefa de Estado y que ahora son personajes claves en la investigación que se le sigue a Boluarte por el supuesto abandono de cargo.

PUEDES VER: Salida de Juan Santiváñez se descartaría: solo anuncian estado de emergencia en Lima tras muerte de cantante de Armonía 10

"Parece que todos fueran operadores del señor Otárola, la señora Muriano, Delfina, que han aparecido en unos testimonios. Tenemos que hacer incidencia para observar el origen de la cortina de humo", dijo.