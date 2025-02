Lo sucedido este miércoles en el Congreso es un preludio de una cacería que llega a su etapa final. La Comisión Permanente, con el apoyo de los congresistas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre y otros grupos de derecha e izquierda, aprobó las acusaciones constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

Era inminente que la Comisión Permanente iba a dar luz verde a los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra ambos exmandatarios. Ahora falta que el Pleno del Congreso ratifique la decisión cuando inicie la segunda legislatura en marzo.

Martín Vizcarra y el caso Vacunagate

En el caso de Vizcarra, fueron 17 parlamentarios quienes votaron a favor de acusarlo por organización criminal en el caso Vacunagate. Cabe recordar que por lo mismo, a través de un juicio político, Vizcarra fue inhabilitado 10 años de la función pública en 2021, lo que le impidió asumir el cargo de congresista que había ganado en las elecciones generales con Somos Perú.

Ahora, esta acusación constitucional va por el camino penal para que el Ministerio Público tome las cartas en el asunto contra Vizcarra.

PUEDES VER: Congresista Jorge Marticorena tiene a 2 investigados por presunta organización criminal en su despacho

Congresistas que votaron a favor de acusar a Martín Vizcarra

Congresistas Bancadas Waldemar Cerrón Perú Libre Arturo Alegría Fuerza Popular Alejandro Aguinaga Fuerza Popular Martha Moyano Fuerza Popular Héctor Ventura Fuerza Popular Alejandro Soto APP María Acuña APP José Luna Gálvez Podemos Perú Flavio Cruz Perú Libre Esdras Medina Renovación Popular Norma Yarrow Renovación Popular Silvia Monteza Acción Popular Wilson Soto Acción Popular Alex Paredes Bloque Magisterial Lucinda Vásquez Bloque Magisterial Patricia Chirinos Renovación Popular Héctor Valer Somos Perú Alex Flores Bancada Socialista Jorge Montoya Honor y Democracia Francis Paredes Podemos Perú Nelcy Heidinguer APP César Revilla Fuerza Popular

Todavía hay otra denuncia constitucional pendiente de verse en la Comisión Permanente contra Vizcarra y su exministro Salvador del Solar por la disolución del Congreso en 2019. En ese caso, el delegado fujimorista Héctor Ventura recomienda inhabiltarlos a ambos 10 años. Es solo cuestión de tiempo para que sea aprobada.

Por ahora, la insistencia va por el caso Vacunagate.

Francisco Sagasti a punto de ser inhabilitado

Después de aprobarse el informe contra Vizcarra, la Comisión Permanente avanzó la propuesta de inhabilitar 10 años de la función pública al expresidente Sagasti y a sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Élice, por haber supuestamente pasado al retiro de manera irregular a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre del 2020.

Sagasti y Élice fueron al hemiciclo a defenderse, pero sus argumentos no hicieron entrar en razón a los congresistas de la coalición que gobierna el Parlamento. Desde sus escaños, los fujimoristas Alejandro Aguinaga y Ronsangella Barbarán insistieron en que el exmandatario cometió infracciones a la Constitución.

Las únicas congresistas que intentaron frenar la cacería fueron Ruth Luque y Flor Pablo Medina. Esta última sostuvo que el trasfondo de este juicio político contra Sagasti es la pretensión de sus colegas de desplazarlo electoralmente en las elecciones generales del 2026.

Pablo Medina enfatizó que, así sea inhabilitado Sagasti, eso no facilitará que Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, el partido que promueve esta cacería, gane las próximas elecciones.

Al final fueron 18 congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Podemos Perú, Honor y Democracia, Avanza País y Honor y Democracia quienes votaron a favor del informe que recomienda inhabilitar a Sagasti.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez busca acorralar a Delia Espinoza desde el Congreso y la JNJ

El temor de un bloque de congresistas carece de argumentos porque Sagasti no será candidato. A su salida del hemiciclo, el expresidente descartó que vaya a postular en los comicios generales.

"Ya lo he expresado en más de una oportunidad delante de algunos de ustedes, que no voy a ser candidato. Tengo 80 años y creo que hacer una campaña hasta los 82 y gobernar entre los 82 y los 97 cuando uno reconoce que a cierta edad la energía no es la misma", manifestó Sagasti.

Los congresistas que apoyaron la inhabilitación de Francisco Sagasti