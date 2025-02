El expresidente Ollanta Humala y su esposa, ex primera dama, Nadine Heredia, enfrentarán un nuevo episodio en su proceso judicial por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en las campañas electorales del líder nacionalista entre 2006 y 2011. Este 5 de marzo el Poder Judicial anunciará la fecha en que se emitirá la sentencia contra la expareja presidencial en el caso que involucra a la empresa brasileña Odebrecht y al Gobierno venezolano.

"El 5 de marzo anunciaremos la fecha de emisión del fallo, que esperamos se dicte durante este mismo mes", declaró Nayko Coronado, jueza del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en relación con los sucesos que tendrán lugar en el proceso judicial de Humala y Heredia.

Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿Qué se les imputa?

Según la tesis del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, Ollanta Humala y Nadine Heredia habrían obtenido financiamiento irregular tanto de la empresa Odebrecht como del Gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Por ello, las autoridades los imputan por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, la defensa del exmandatario rechaza estas imputaciones y sostiene que, incluso si hubieran recibido dichos fondos, ello no implicaría la comisión del delito.

Anteriormente, Wilfredo Pedraza, abogado defensor del expresidente, expuso sus alegatos finales ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado en el proceso que involucra al exmandatario, a la ex primera dama y a varios dirigentes del Partido Nacionalista Peruano, acusados de haber recibido aportes irregulares en las campañas electorales de 2006 y 2011.

Durante su intervención, dirigida a los jueces Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, Pedraza argumentó que, a lo largo de casi tres años de audiencias, el fiscal Germán Juárez Atoche no presentó pruebas contundentes que acrediten el uso de la organización política y sus campañas para el lavado de activos provenientes de Venezuela o Brasil. Además, cuestionó la versión del Ministerio Público sobre el supuesto envío de dinero desde Venezuela mediante valijas diplomáticas, señalando que no existen registros oficiales que respalden dicha acusación ni evidencia de que la diplomática Virly Torres haya salido del país en ese período.

Club de la Construcción: el otro caso que enfrenta Ollanta Humala (sin implicar a Nadine Heredia)

El juicio contra el expresidente por su presunta implicación en el caso del Club de la Construcción se encuentra en etapa final. El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, ha formalizado cargos contra 29 personas y 14 compañías vinculadas a este esquema de corrupción. Entre los acusados se encuentra Humala, para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años de prisión.

Las pesquisas revelan que el Club de la Construcción operaba como una red de compañías del sector infraestructura que, en complicidad con funcionarios estatales, obtenía contratos de manera fraudulenta. Su mecanismo consistía en pactar de antemano qué empresa ganaría cada licitación, mientras que las demás solo simulaban competir. A cambio de asegurar la adjudicación de los megaproyectos, se pagaban sobornos a servidores públicos. Según la tesis de la Fiscalía, este esquema funcionó principalmente entre 2011 y 2014, durante la administración de Humala, e involucró a empresas como Graña y Montero, Obrainsa y Cosapi. Se estima que las coimas, financiadas mediante el incremento de los costos de las obras, oscilaban entre el 1 % y el 3 % del valor de los contratos, lo que habría generado perjuicios de aproximadamente 10 mil millones de soles.

Nadine Heredia no figura en la acusación final de este caso. La República pudo acceder a documentos que forman parte de las carpetas del proceso, en los cuales aparece el expresidente Humala, pero no la ex primera dama.

