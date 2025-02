Alto funcionario del Ministerio de Cultura fue denunciado por presunta agresión a su exesposa

El viceministro de interculturalidad en el Ministerio de Cultura, Julio Fernando Jaén Rodríguez, fue denunciado el pasado 31 de diciembre del 2015 por una presunta agresión a su exesposa Zoila Arbex, en Wanchaq, Cusco. El miembro del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), también cuenta con antecedentes por haber conducido en aparente estado de ebriedad, según el dominical Cuarto Poder.

"La cogió del cuello para intentar ahorcarla, que al lograr zafarse la sujetó del brazo para golpearla contra la pared. Su esposo estaba en aparente estado de ebriedad y que si no lograba zafarse su esposo terminaba matándola", se lee en la denuncia contra Julio Jaén Rodríguez.

Presunto agresor en el Ministerio de Cultura

Julio Jaén Rodríguez asumió el cargo en octubre del 2024 mediante la Resolución Suprema N.º 014-2024-MC que cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por el cual recibe un salario de S/28.000; sin embargo, enfrenta acusaciones de, supuestamente, haber agredido físicamente a su entonces esposa, Zoila Arbex.

En el parte policial, Arbex relata que Jaén la golpeó en el estómago, la intentó ahorcar y la arrastró de los cabellos, todo ante la mirada aterrorizada de su hija de 13 años. "Me agarró de los pelos y me botó hacia la escalera", dijo la exesposa. "Al lograr zafarse, la sujetó del brazo para golpearla contra la pared. Refiere que no se acuerda muy bien debido a que perdió el conocimiento", se lee en el acta.

"Me pegó, él venía borracho todo el tiempo. Era un borracho habitual. Yo lo sacaba de las discotecas, iba con mis amigas a buscarlo, iba con mis hijos. Me agarró de los pelos y me botó hacia la escalera. Su hija también se encontraba ahí. Le golpeó el brazo. Sí, metida, metida en el closet. Metida en el closet, escondida, aterrada de todo lo que pasaba. Yo escapé", agregó su exesposa.

Viceministro en Ministerio Cultura en aparente estado de ebriedad

Además de la denuncia por presunta agresión, Julio Jaén también tiene un historial problemático en la carretera. En 2017, fue intervenido por conducir en aparente estado de ebriedad, y su récord de infracciones de tránsito supera las 14, lo que incluye maniobras temerarias, la placa delantera fuera de su lugar, la llanta derecha desinflada y con abolladuras en el vehículo.

"Al momento de la intervención, el conductor se encontraba con aparentes signos de ebriedad y presentando dos pequeñas heridas en el rostro a la altura de la frente", se lee en el parte policial. Sin embargo, su exesposa agregó: "El señor Julio Jaén, en el 2017, lo encontraron con la llanta desinflada. Borracho. ¿Estaba ebrio? Borracho, todo el tiempo borracho. Siempre borracho, se chocaba con el carro".

Alto funcionario en Ministerio de Cultura se defiende

El viceministro, miembro del partido Alianza para el Progreso, ha intentado desestimar las acusaciones. En una llamada telefónica con Cuarto Poder, Jaén afirmó: "Ese tema no… Ni siquiera se ha visto", antes de cortar la comunicación. "Bueno, revíselo bien, porque no tengo ninguna denuncia, no sé de dónde saca esa información".

En una carta notarial preventiva, el viceministro solicitó al dominical que se evite la difusión de información. En el documento, no rechaza la denuncia por agresión, sino que la admite, aunque afirma que fue archivada, al igual que la acusación por conducir en aparente estado de ebriedad. No presenta ningún documento que respalde su afirmación y, además, parece que no se aplicaron filtros adecuados para su nombramiento. Así, un individuo denunciado por agresión ocupa un alto cargo en el Ministerio de Cultura.