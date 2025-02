Santiváñez consideró que firmantes de moción de censura en su contra no estan lo suficientemente informados | Composición: LR.

Durante su estadía en Chiclayo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la recolección de firmas impulsada por diversos congresistas para presentar una moción de censura en su contra. Según el titular del Ministerio del Interior, los legisladores que respaldan la iniciativa demuestran "un desconocimiento" sobre el trabajo que realiza la PNP su gestión. No obstante, aseguró que respetará las decisiones del Congreso, aunque las considera equivocadas.

"Como ministro de Estado, nos sometemos al Poder Legislativo. (…) Consideramos que esto se debe a un desconocimiento del trabajo y de los resultados de la Policía Nacional. Quien establece las políticas es el ministro del Interior; hay una estrategia clara; de lo contrario, los resultados en capturas y detenciones no serían posibles. Somos respetuosos de la labor del Congreso, pero eso no significa que no podamos cuestionar sus decisiones", declaró Juan Santiváñez.

Estos son los congresistas a los que Santiváñez acusó de "desconocer" la realidad de su gestión

En el Parlamento, se preparan tres mociones de censura contra el ministro del Interior, debido a cuestionamientos sobre su manejo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. Hasta la fecha, se han registrado 268 homicidios, lo que ha generado críticas hacia su gestión. La propuesta con mayor respaldo proviene de la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, quien ha conseguido 32 firmas y requiere solo una más para presentar formalmente la moción.

Según el documento difundido por la legisladora Susel Paredes, un total de 32 congresistas han suscrito la solicitud de censura contra el ministro Santiváñez. Sin embargo, entre los grupos parlamentarios que no han adherido a la iniciativa se encuentran Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Acción Popular.

Congresista Bancada Sigrid Bazán Bloque Democrático Popular Isabel Cortéz Bloque Democrático Popular Ruth Luque Bloque Democrático Popular Edgar Reymundo Bloque Democrático Popular Susel Paredes Bloque Democrático Popular María Córdova Renovación Popular Patricia Chirinos Renovación Popular Diego Bazán Renovación Popular Norma Yarrow Renovación Popular Jorge Zevallos Renovación Popular Carlos Anderson No agrupados Flor Pablo No agrupados Margot Palacios No agrupados Carlos Zevallos No agrupados Diana González Avanza País George Málaga Avanza País Adriana Tudela Avanza País Pasión Dávila Bancada Socialista Alex Flores Bancada Socialista Jaime Quito Bancada Socialista Silvana Robles Bancada Socialista Héctor Acuña Honor y Democracia Guillermo Bermejo Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Hamlet Echeverría Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Víctor Cutipa Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Wilson Quispe Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Roberto Sánchez Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Elías Varas Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Nieves Limachi Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Luis Picón Podemos Perú Heydi Juárez Podemos Perú Juan Burgos Podemos Perú

Congreso: Las otras dos mociones contra Santiváñez

La moción presentada por Susel Paredes no es la única en curso. Además de la congresista de Cambio Democrático, el legislador Jaime Quito, de la Bancada Socialista, también presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Quito argumentó que la delincuencia en el país ha aumentado significativamente y que no existen estrategias efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Asimismo, aclaró que no hay competencia entre los parlamentarios para definir quién presenta primero la moción contra el ministro.

Por su parte, la congresista Nieves Limachi, representante de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, informó a los medios que Roberto Sánchez ha impulsado una tercera moción de censura, respaldada por diversas agrupaciones políticas. Limachi subrayó que las políticas implementadas por Santiváñez no han dado los resultados esperados y, por ello, debería dejar el cargo.

