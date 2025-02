El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que no acudirá a la diligencia de toma de muestra de voz programada por el Ministerio Público, en el marco de la investigación relacionada con los audios de 'Culebra'. Santiváñez argumenta que ha solicitado la acumulación de las carpetas fiscales que lo investigan, lo que ha llevado a la fijación de una audiencia para el próximo 7 de marzo.

En declaraciones para RPP, el ministro explicó que su decisión se basa en la reciente notificación sobre la audiencia de tutela de derechos que presentó ante la Corte Suprema. Esta acción busca que se unan los expedientes 012 y 213, que actualmente se manejan por separado, lo que considera una disposición ilegal por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Juan José Santiváñez ha manifestado su desacuerdo con la fiscal de la Nación, quien ha desestimado su solicitud de acumular las carpetas fiscales. “No vamos a acudir, porque ya el día de hoy hemos sido notificados de la resolución de la audiencia de tutela de derechos”, afirmó el ministro.

“Se solicitó a la fiscal de la Nación para que ambos se acumularan en una sola carpeta y la fiscal de la Nación lo que ha hecho es emitir una disposición absolutamente ilegal donde dice yo no separo las carpetas y continuó las investigaciones por separado”, añadió.

El ministro también se refirió a las declaraciones de Delia Espinoza, quien insinuó que podría existir un “temor” por parte de Santiváñez ante la denuncia constitucional presentada en su contra. Sin embargo, el titular del Mininter aseguró que no tiene miedo y que su actuar es completamente transparente. “La fiscal de la Nación mintió al indicar que la investigación en mi contra está dentro del procedimiento regular”, sostuvo.

Ministro Juan José Santiváñez pide apartar a fiscal Carlos Ordaya del caso los Waykis en la Sombra

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha interpuesto una denuncia contra el fiscal Carlos Ordaya, a través de sus representantes legales, en el contexto de la investigación del caso Waykis en la Sombra. Ordaya, quien se desempeñó como fiscal en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), es acusado por la defensa de Santiváñez de haber cometido múltiples irregularidades.

Se señala que el fiscal llevó a cabo una investigación secreta sobre el ministro, sin tener en cuenta su condición de aforado, lo que implica que no puede ser juzgado por tribunales que carecen de la competencia necesaria para tal efecto.

En ese sentido, Santiváñez argumentó que el fiscal Carlos Ordaya, encargado de la investigación, no tiene la autoridad para procesarlo y que ha mantenido el caso en reserva por más de 120 días sin un mandato judicial. “He quejado al fiscal Ordaya que tiene a su cargo la investigación. La denuncia la hice hace más de un mes. Me ha sometido a un procedimiento al cual legalmente él no puede someterme y con anuencia de la fiscal de la Nación ”, agregó.