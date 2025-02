Ciudadano confirma que suplantaron su identidad para denunciar a congresista y su esposo

El ciudadano Emerson Saavedra Vásquez manifestó que su identidad fue suplantada para presentar ante el Ministerio Público, una denuncia por presunto lavado de activos contra la legisladora Digna Calle Lobatón y su cónyuge Arón Espinoza Velarde.

La defensa de los esposos consiguió una declaración de Emerson Saavedra en la que asegura que usaron su DNI y falsificaron su firma para acusar a Calle y Espinoza.

Sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos inició acciones contra Digna Calle y Arón Espinoza con una denuncia falsa. Zoraida Ávalos Rivera, inició diligencias preliminares por lavado de activos contra la pareja de esposos, la congresista Digna Calle y el regidor limeño Arón Espinoza

Emerson Saavedra Vásquez ha sido citado por la fiscalía para que sustente la acusación, pero declarará que personas desconocidas usaron su identidad para imputar hechos a Calle y Espinoza, a quienes no conoce.

Cónyuges. Fiscal suprema Zoraida Ávalos inició acciones contra Digna Calle y Arón Espinoza con una denuncia falsa.

“Un día me llegó una notificación de la nada, que decía que había denunciado a dos personas, entre ellas a la congresista Digna Calle. Verdaderamente no sabía quiénes eran, porque yo no había denunciado a nadie. Era el 5 de diciembre de 2024”, relató Emerson Saavedra a personas de su entorno.

“La notificación era del Ministerio Público, donde mencionaba que supuestamente mi caso había pasado a una fiscalía. Era de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Centro. El documento tenía la firma del fiscal Luis Farfán Coronado”, precisó.

No sabía nada

El documento decía: “Que de la denuncia interpuesta por Emerson Saavedra Vásquez contra Digna Calle y Arón Espinoza por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado (...), se resuelve inhibir del conocimiento de la investigación, por lo que los actuados serán derivados a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal para los fines pertinentes”. Es decir, al despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

En efecto, según la resolución que llegó al domicilio de Emerson Saavedra, el fiscal Luis Farfán se inhibió del caso.

Como informó La República el pasado lunes, la defensa de Calle y Espinoza se comunicó por vía notarial con Emerson Saavedra. Le preguntó si era la persona que había interpuesto la denuncia. Saavedra respondió que no.

“Yo no he denunciado a nadie y tampoco conozco a esas personas (Calle y Espinoza)”, indicó Emerson a su entorno.

Este diario también hizo notar que, en la primera página del documento de la denuncia, el secretario que lo recibió escribió que la firma que aparecía no con coincidía con la rúbrica del DNI de Emerson Saavedra Vásquez.

“Lo que averigüé es que la denuncia no se había hecho con una copia de mi DNI, sino con un documento llamado C4, que es un certificado de inscripción de identidad que emite la Reniec”, señaló Saavedra.

El ciudadano confirmó que la defensa de Digna Calle y Arón Espinoza le preguntaron si se ratificaba en la denuncia y si estaba al tanto de las consecuencias legales de su determinación.

“El 28 de enero de 2025 me llegó una carta de la Notaría Rosalía Mejía preguntándome si me ratificaba en la supuesta denuncia. Me dejaron un correo y les escribí explicándoles que no había realizado ninguna denuncia”, dijo Emerson Saavedra.

“Quiero aclarar ante la fiscalía que deslindo completamente de cualquier denuncia contra la señora Digna Calle y su esposo”, afirmó.

“Y pido a la fiscalía que investigue a la persona que ha tomado maliciosamente mi nombre y falsificado mi firma para presentar la denuncia”, expresó.

Representantes de la defensa de la congresista Calle y su esposo Espinoza informaron que evalúan tomar acciones para que las autoridades determinen responsabilidades por la denuncia falsa. Recordaron que no es la primera vez que afrontan una acusación por parte de una persona que niega haberla interpuesto.

Despiece

Imputación basada en un viejo reportaje

● La denuncia tramitada falsamente a nombre de Emerson Saavedra Vásquez reproduce el contenido del reportaje que apareció en el programa “Cuarto Poder”, el 6 de agosto de 2023.

● Sin embargo, se pasó por alto que en el mismo dominical la congresista Digna Calle documentó el origen de los fondos con los que junto con su esposo Aarón Espinoza adquirió propiedades en el Perú y Estados Unidos.

● En 2019, el fiscal Álvaro Castañeda Rojas archivó un caso de presunto lavado de activos contra Digna Calle y Arón Espinoza. La falsa denuncia repite los mismos términos del caso anterior.