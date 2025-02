Julio Demartini estaría a un paso de ser blindado de las investigaciones por el caso Qali Warma, así lo ha alertado Juan Burgos a través de un oficio. El congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso pidió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a tomar cartas en el asunto de la manera más pronta ante la eventual designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social como embajador de Perú en el Vaticano.

"De concretarse el nombramiento del señor Julio Demartini Montes como embajador del Perú ante la Santa Sede, se pondrían en riesgo las investigaciones en curso del Ministerio Público, ya que obtendría inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961)", se lee en el documento.

En ese sentido, Burgos pone en cuestión que el exministro no podría ser objeto de procesamiento, investigación o detención por parte de las autoridades peruanas mientras ocupe su cargo. Además, sus bienes no estarían sujetos a allanamientos, sus documentos no podrían ser confiscados y sus comunicaciones no podrían ser intervenidas sin el consentimiento del país receptor o del Estado peruano.

Esta circunstancia complicaría la recolección de pruebas en su contra y obstaculizaría el avance de las indagaciones. De este modo, su nombramiento podría ser visto como un intento deliberado de obstaculizar la justicia.

El parlamentario cuestiona que Dina Boluarte envíe a Demartini a la Santa Sede, pese a que enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, en relación con la intoxicación de niños en las regiones de Puno y Cajamarca. Esta eventual decisión ya ha sido respaldada por el primer ministro y canciller.

Gustavo Adrianzén y canciller Elmer Schialer a favor de nombramiento de Demartini

Las declaraciones del primer ministro, Gustavo Adrianzén, y del canciller, Elmer Schialer, refuerzan el blindaje que el Gobierno dará a Julio Demartini. En ese contexto, en los últimos días, ambos han dado el visto bueno para que Dina Boluarte envíe al exministro como embajador de Perú en el Vaticano.

Por un lado, Adrianzén argumenta que Demartini siempre fue un 'trabajador leal' a la mandataria. Como resultado de ello, sostiene, se tomó la decisión de apartarlo del Midis en medio del escándalo que involucra a Qali Warma y la empresa Frigo Inca, con el fin de evitarle más problemas al Poder Ejecutivo. Por su parte, Schialer asegura que no hay ningún impedimento legal.

“No veo ningún impedimento legal para que el señor Demartini pueda ser nombrado como embajador del Perú ante la Santa Sede, esto es algo que los veremos con la presidenta por los canales oficiales”, aseguró.