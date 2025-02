Contraloría: informe que descartó indicios de desbalance patrimonial fue hecho con información de Sunat, Rolex y testimonio de Dina

Luego de que La República pusiera al descubierto que en la categoría "otros" de las declaraciones juradas de la presidenta Dina Boluarte entre 2021 y 2024, se registró un injustificado incremento patrimonial, el dominical 'Cuarto Poder' emitió un reportaje señalando que se validó un informe firmado por la subgerente de fiscalización de la Contraloría, Vanessa Walde Ortega, en el cual se descartaban los indicios del mencionado desbalance patrimonial.

El dominical precisó también que Walde Ortega estaría recibiendo una remuneración mensual estando en Estados Unidos y que habría logrado el puesto por tener vínculos con el actual contralor César Aguilar, ya que no contaría con la experiencia requerida para el cargo. Ante estas revelaciones, la Fiscalía realizó diligencias en la Contraloría el día 18 de febrero.

Primeros informes de las diligencias en la Contraloría

El vocero legal de la Contraloría, Guzmán Vera, indicó para este diario que la trabajadora Vanessa Walde se encuentra ausente de su puesto de trabajo debido a una licencia por maternidad que empezó el pasado 15 de enero y que de acuerdo a ley tiene una vigencia de tres meses.

Cuando se le cuestionó sobre la falta de experiencia laboral de Walde, el vocero precisó que en los portales del Estado como el SEACE solo se vinculan con proveedores del Estado y no con la experiencia laboral en otras entidades como municipalidades o el sector privado.

"Para el cargo de subgerente se debe cumplir 8 años de experiencia laboral, 5 años vinculados al cargo de la materia y 3 años dentro de la administración pública y un año de experiencia específica, y la subgerente en cuestión cumple a cabalidad", alegó Vera. Asimismo, añadió que Walde tendría contratos de locación de servicio con entidades públicas como el Gobierno Regional del Callao, Municipalidad de La Molina, EsSalud, así como trayectoria en el sector privado y académico.

Licencia por maternidad otorgada a Vanessa Walde.

Guzmán Vera indicó que toda esta información fue entregada a la Fiscalía durante las diligencias realizadas en torno a las presuntas irregularidades del informe que descarta el desbalance patrimonial de Dina Boluarte.

Comisión auditora fue elegida en gestión anterior

De acuerdo con el vocero, el informe que descarta los indicios de desbalance patrimonial solo hace referencia al periodo 2022-2023, un periodo limitado, por lo que no se descartaría lo expresado anteriormente por el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, quien precisó que el incremento del patrimonio de la presidenta desde 2021 hasta 2024 era abismal, aumentando los cuestionamientos de enriquecimiento ilícito.

Como se recuerda, en 2021, Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,06, mientras que en 2022 registró S/389.519,23 y en 2023 declaró S/593.347,31. En 2024 sus ingresos anuales alcanzaron los S/792.167,99, una cifra que se cuadriplicó en solo tres años,

Por otro lado, el vocero legal también precisó que ante el primer indicio de desbalance se inició un proceso de fiscalización, en el cual pidieron información a todas las entidades a las que tienen acceso, e incluso fueron a la casa de relojes Rolex. Además, adjuntaron los descargos de Dina, de acuerdo a la ley de defensa de la fiscalizada.

"En ese análisis de la información, incluidos los propios descargos de Dina Boluarte, se llegó a determinar que no existirían indicios durante ese periodo. No estamos afirmando que la señora tiene o no tiene desbalance", sentenció.

Finalmente, Guzmán Vera recalcó que la comisión auditora fue designada durante la gestión del anterior contralor y las mismas que iniciaron el proceso de fiscalización, son las mismas que lo concluyeron. Dicha comisión está conformada por Sandra Beatriz Calderon, María Luisa Acuña Morales y Martha Cecilia Antezana Córdova.