Francisco Sagasti afirma que no postulará a la presidencia y rechaza sanción del Congreso: "Dejen de propagar mentiras"

El expresidente Francisco Sagasti le respondió al Congreso luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda inhabilitarlo por 10 años de la función pública por haber relevado a altos mandos de la PNP en noviembre de 2020. Pese a que la decisión debe ser sometida a votación en el Pleno, Sagasti afirmó que no postulará a la presidencia en las elecciones del 2026 e instó al Parlamento a dejar de propagar mentiras.

"La única reflexión que le sugiero al Parlamento es no solo reflexionen, sino que dejen de propagar mentiras y falsedades de todo tipo como lo están haciendo para justificar en algunos casos lo que es ni jurídica ni políticamente", expresó Sagasti.

Francisco Sagasti asegura que no postulará a la presidencia

En otro momento, el exmandatario enfatizó que no tiene la intención de postular a la presidencia en las próximas elecciones 2026 debido a que cuenta, actualmente, con 82 años. Asimismo, a su salida del Congreso, resaltó que tampoco busca realizar una campaña electoral.

"Ya he expresado en más de una oportunidad que no voy a ser candidato, tengo 80 años y yo creo que, hacer una campaña hasta los 82 y gobernar entre los 82 y los 87, cuando uno reconoce que a cierta energía no es la misma. Yo sé por experiencia personal lo que se requiere y lo que demanda ser presidente de la República de nuestro país en situaciones extremadamente difíciles", expresó.

"Requiere energía, conocimientos, capacidad de restructuración, escuchar a todos, evitar los pleitos y líos entre los poderes del Estado, convocar al sector privado, sociedad civil y la academia, como son testigos que se hizo en el proceso de vacunación. Yo sé que, si bien tengo las ideas y el concepto, hay que reconocer que con los años la energía disminuye", agregó.

Comisión Permanente aprueba informe final en contra de Sagasti

Con 18 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso dio su aprobación al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sugiere inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti por un período de 10 años debido a su decisión de destituir a altos mandos policiales en noviembre de 2020. Sin embargo, Sagasti, acompañado por sus abogados Carlos Rivera y José Ugaz, sostuvo que está comprobado que la decisión de retirar a los altos mandos de la PNP en noviembre de 2020 fue conforme a la Constitución.

En su presentación, Sagasti señaló que esta decisión se fundamentó tras un análisis realizado por el Ministerio del Interior, que en ese momento lidiaba con acusaciones de corrupción y un considerable rechazo debido a la manera en que reprimieron a la población durante las protestas de ese mes.

