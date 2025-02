Comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, asegura respetar a los malos policías: "Nunca hablaría mal"

Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria arremetió contra el coronel en retiro Harvey Colchado, precisando que él defiende a toda la institución policial, pues no tendría resentimiento hacia la PNP. En esa línea, agregó: "Yo no hecho barro a nadie, respeto a mi institución. A los hombres buenos y malos que están en la institución. Los he comandado y los seguiré comandando".

Además, cuestionó la trayectoria de Colchado y señaló que, a diferencia de él, quien ascendió por antigüedad, el coronel en retiro obtuvo su ascenso por premio. "No me han regalado nada. Ni a nosotros, ni al comando, por eso no hablaremos mal de nuestra institución ni de nuestro querido personal", enfatizó.

Sus declaraciones han generado polémica, pues estaría defendiendo incluso a delincuentes infiltrados en la Policía Nacional del Perú (PNP), como los oficiales que aparecen en un jacuzzi junto a los integrantes de la banda criminal 'Los pulpos'.

Estas declaraciones las da luego de los calificativos brindados por Harvey Colchado, quien lo señaló como líder de una banda criminal y como uno de los principales responsables en su irregular pase a retiro. Además, lo vinculó con el presunto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, ante los constantes operativos fallidos registrados por parte de la PNP.

Víctor Zanabria sobre foto de oficiales con 'Los pulpos'

El comandante general de la PNP aseguró que la foto divulgada en la que se ve a 3 suboficiales junto a 4 integrantes de Los pulpos, ya era de conocimiento por la institución hace seis meses y se trataría de la criminalidad infiltrada en los espacios suburbanos. "De un barrio se capta policías para la Escuela y este policía tiene su amigo de barrio que se convierte en criminal y luego el policía es asignado a la Comisaría cercana a su hogar y ahí generan vínculos", precisó Zanabria.

En esa línea, declaró que la difusión de la fotografía ha generado que se realicen los cambios de locación respondiente de los tres implicados, mientras a la par son investigados por el fuero militar.