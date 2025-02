La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, comunicó que "no se siente amenazada" ante la decisión de la Junta Nacional de Justicia de aperturar un procedimiento disciplinario inmediato en su contra, pues la institución no tiene competencias para ello y, además, el caso por el cual se le está cuestionando no ameritaba un proceso de tamaña magnitud (el castigo más grave es el de la destitución).

"Lo recibo con mucha sorpresa porque los procesos exprés son precisamente para aquellos casos de conductas graves, por ejemplo, si a un juez se le interviene en un acto de corrupción. No puede ser que se de un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre lo cual la JNJ no tiene competencia", declaró en entrevista a Punto Final.

Fallas en el procedimiento disciplinario contra Janet Tello

Asimismo, explicó que se trata de un caso judicializado sobre el cual otras autoridades ya se han pronunciado y han determinado que en ningún momento se han vulnerado los derechos del investigado.

"El cuestionamiento de las decisiones de los criterios (de los jueces) tienen un camino. El señor Cadenillas ha interpuesto una cuestión de amparo contra la resolución materia de este proceso inmediato que supuestamente ha iniciado la Junta. Eso significa que ese amparo aún está en proceso. El Mininter es parte y ha respondido que no existe ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales, lo mismo hace el procurador del Poder Judicial y, finalmente, hay una sentencia de la sala que dice que no hay ninguna vulneración", detalló.

En ese sentido, la magistrada consideró que "hay un apresuramiento inusual" que ha llevado a que la JNJ no cruce información. "Solamente han tomado el dicho del señor. El relator de la Sala ha dicho que la Junta no le ha pedido ninguna copia de los expedientes", agregó.

Al tener en cuenta ello, invocó a la JNJ a realizar adecuadamente el proceso. "En todo caso, nosotros no nos negamos a que ejecuten sus facultades dentro de sus facultades. Mínimamente debería hacer una investigación preliminar donde va a saltar que el caso está judicializado y que la Junta no tiene ninguna competencia y va a tener que archivarlo", dijo.

(¿Usted se siente amenazada?) No, no me siento amenazada, me siento sorprendida porque no creo, sinceramente, que con todo el respaldo y cuestionamiento, se le ha señalado ya los errores que están cometiendo, que persistan. (...) Este proceso ha iniciado mal, espero que termine bien por el bien de la institucionalidad democrática de nuestro país", indicó.

Presidenta del PJ insistió en proteger la independencia de los jueces

En ese contexto, insistió en lo dicho durante su juramentación. "Lo que me corresponde hacer es defender la independencia de los jueces que va de la mano de los criterios que tuvieron al resolver. Y que no se utilicen los procedimientos que no corresponden a cuestionar decisiones jurisdiccionales porque eso si importa la afectación de la independencia judicial y que no se utilicen los instrumentos de esta naturaleza para tratar de repente de acallar", refirió.

"(Usted ha dicho que no se siente amenazada, pero muy pronto en su gestión ha empezado a tener enemigos) Lo importante es que yo me debo a los jueces y a las juezas. He hecho un compromiso de defensa de la independencia de los jueces, de la defensa de la institucionalidad democrática, que es pilar de un estado democrático de derecho. Si no es así, nos veremos perjudicados la sociedad en su conjunto", finalizó.