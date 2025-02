“Oscar Medelius era excongresista, también ex abogado de la organización criminal Barrio King y de su líder ‘Caracol’. La PNP está recabando información y, según los primeros indicios que hemos podido analizar, la forma en que se llevó a cabo el crimen confirma que definitivamente fue un ajuste de cuentas”, afirmó el ministro Juan José Santiváñez.

Ciertamente, el 2016, Óscar Medelius apareció como abogado defensor del líder “Barrio King”, Gerson Gálvez Calle. Esta organización tenía el control del tráfico de cocaína a través del puerto del Callao. 'Caracol' fue extraditado de Colombia, país al que había huido para evitar su captura en el Perú, luego que se conocieran sus actividades en el tráfico internacional de cocaína.

Medelius poco pudo hacer por defender a 'Caracol'. Los jueces le impusieron 35 años de cárcel, que cumple actualmente en el penal de Challapalca. El 20 de octubre de 2017, otro abogado de 'Caracol', Jaime Coasaca Torres fue acribillado por un sicario, cuando salía de su casa en Surco. Tras las investigaciones, en noviembre del 2019, la policía determinó que su ejecución estuvo a cargo de sicarios de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, luego recibir un pago de 50 mil soles desde Colombia.

Un asesinato por encargo al norte de Lima

Sicarios en moto acribillaron a Óscar Medelius

Óscar Medelius fue acribillado el lunes 10 de enero, por sicarios, en momentos en que, el ex congresista fujimorista, conducía su vehículo por la avenida Universitaria, en Carabayllo, al norte de Lima.

Estos no son los primeros vínculos de Medelius con el narcotráfico. El 2002, La República rastreó los contactos del ex notario del Callao con narcotraficantes del desaparecido Cartel de Cali-Colombia, de los hermanos Rodríguez Orihuela, y narcos peruanos que operaban en el puerto del Callao.

En los archivos de la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Santiago de Chile se encuentra la declaración del ciudadano peruano Jorge Saer Becerra, alias “El Coqui”. Este personaje vinculó a Medelius con un grupo de narcos peruanos que se vieron involucrados con el asesinato del bio-químico Eugenio Berrios, un agente de la dictadura chilena que dirigió un programa para producir gas Sarín, ante la posibilidad de una guerra con el Perú.

Saer Becerra declaró a los policías chilenos que al ser detenido en Lima, por un embarque de 285 kilos de cocaína con destino a Alemania, Medelius lo contactó con agentes de la policía que le facilitaron documentos con identidad falsa para salir de Lima.

Las declaraciones de un narcotraficante

Gerson Gálvez, alias Caracol cumple una condena de 35 años de prisión

“ En relación con mi situación, debo declarar que cuando la policía me busca en el Perú y encontrándome prófugo, hablé con mi abogado Oscar Medelius, y éste con el jefe de policía a cargo del operativo. Después me dijo que la única forma de ayudarme era entregando información y ellos me sacaban del país con identidad falsa “, relató Saer.

“Una vez que entregué esos documentos, la policía, por intermedio de mi abogado, me entregó un pasaporte, libreta electoral y carnet de conducir, todos a nombre de Antonio Saez Rivero, con mi fotografía. Una vez con toda la documentación falsa, me acompañaron unos policías hasta el aeropuerto de Lima, viajando con la suma de 12 mil dólares a Santiago-Chile, esto fue en el mes de julio de 1989 “, refirió Saer.

Al momento de ser interrogado por los agentes de homicidios, Saer se había convertido en un próspero empresario en Santiago de Chile. La policía chilena no pudo relacionarlo con actividades de narcotráfico.

En los expedientes de la policía antidrogas peruana, Jorge Saer era un prófugo de la justicia por un sonado caso de narcotráfico que involucró a líderes del partido aprista. Además, tenía contactos con Willy Cornejo Huallpa, detenido por el transporte de cocaína en un buque de la Marina de Guerra, Máximo Bocanegra García, años después detenido en Chile por narcotráfico y los hermanos Aybar Cancho, condenados por el tráfico de armas que Vladimiro Montesinos realizó a las FARC de Colombia.

Nuestro vecino del norte, Colombia, es recurrente en el historial de Óscar Medelius.

De panamá hasta Puente Piedra

Canal de Panamá

Los registros públicos de Panamá reportaron que, entre mayo de 1998 y marzo de 1999, Óscar Medelius fundó tres empresas offshore: Camus Enterprises, Bausset Trading y Odessa Universal, a nombre de apoderados, reveló una investigación del portal Convoca. Las offshore se suelen utilizar para ocultar dinero y negocios poco transparentes que se desea que las autoridades no puedan rastrear fácilmente.

Según los registros públicos, las offshore Bausset Trading y Odessa Universal, movieron fondos por tres millones de dólares y fueron utilizadas para crear en el Perú, la empresa Tecnología Nuevo Milenium, que se utilizó para comprar un inmueble en Puente Piedra, al norte de Lima, por 14 millones de soles. Medelius declaró que hizo la operación a pedido de uno de sus clientes.

En prisión y Fujimori.

Óscar Medelius cumplió seis años de prisión por la masiva falsificación de firmas para la inscripción de Perú 2000, la agrupación política con la cual el fallecido ex dictador Alberto Fujimori logró su tercera reelección consecutiva en la presidencia.

Durante las investigaciones de este caso el 2001, el ex congresista huyó a Estados Unidos. De ese país recién pudo ser extraditado el 2008 para ser juzgado. Le impusieron ocho años de cárcel, de las que cumplió seis años de encierra efectivo. Recuperó su libertad el 2014.