El doble discurso de Dina Boluarte: primero ataca al Poder Judicial y luego invoca a trabajar juntos

Doble discurso. A pesar de haber criticado como se están realizando las cosas en el sistema judicial, la presidenta Dina Boluarte solicitó a la titular del Poder Judicial, Janet Tello, a tener una mesa de trabajo con el objetivo de destrabar proyectos "en beneficio del Perú". El intercambio de palabras comenzó días atrás cuando la jefa de Estado calificó como "carpetas de circo" las investigaciones en su contra como el caso Rolex y Cofre, en este último se investiga un presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón.

"Hoy mismo la Contraloría informa que hay como 2.000 proyectos allí trabados, no de nosotros, de gobiernos anteriores, trabados porque la Contraloría les puso una observación o porque están en procesos judiciales. Por eso, desde Abancay también le digo al señor contralor y a la presidenta del Poder Judicial (Janet Tello): reunámonos, hagamos una mesa de trabajo para empezar a destrabar esos más de dos mil proyectos y podamos entregar al Perú entero para que puedan ser de beneficio para nuestra población", expresó Dina Boluarte.

En la mañana, Janet Tello respondió a las declaraciones de la jefa de Estado e indicó que todos los funcionarios públicos están sujetos a la fiscalización de sus acciones. "Todos estamos obligados a rendir cuentas. Si yo fuera su asesora, le diría: ‘Señora presidenta, por favor, sentémonos una vez más a trabajar en los temas que realmente interesan a la ciudadanía, de modo que podamos hacer un frente común contra la inseguridad ciudadana’", enfatizó Tello.

Dina Boluarte: ¿qué dijo la presidenta sobre el sistema judicial?

En la inauguración de una obra en el Callao, la presidenta Dina Boluarte arremetió contra el sistema judicial en medio de las investigaciones en su contra por el caso Rolex, Cofre y las investigaciones sobre su intervención quirúrgica y las calificó como "carpetas de circo". Además, la jefa de Estado indicó que dichas indagaciones "dan una mala imagen al país" a nivel internacional.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'. Y todo lo contrario, me felicitan y me dicen: presidenta, usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", declaró.

En respuesta a sus declaraciones, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, instó a la mandataria a dejar de calificar sus labores en la institución que lidera e hizo un llamado a la unidad. Asimismo, Tello recordó que la jefa de Estado no estuvo en el país cuando ocurrió el atentado en la sede de la Fiscalía en Trujillo al explotar dinamita, y que no promulgó la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia.

"Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad. ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso? ¿Cuál es el mensaje a la población? En La Libertad, hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia; no echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad", aseveró.