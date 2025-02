El periodista César Hildebrandt rechazó, durante la emisión del podcast Hildebrandt en sus Trece, que tanto el ministro de Educación, Morgan Quero, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no hayan sido considerados en la última modificación del Gabinete, pues ambos son de los más cuestionados por la ciudadanía.

Respecto a Santiváñez, cuya gestión es desaprobada ampliamente por la ciudadanía, Hildebrandt indicó que se trata de un ministro que no será retirado del cargo debido al apoyo que representa para la jefa de Estado.

"Hubo tres cambios y la verdad es que no cambió nada. El único que debía cambiar es Interior, pero claro es el chaleco de la presidenta, asi que no lo puede cambiar. Es el chaleco oscuro porque maneja la trama interna, el cofre, Nicanor, la fuga, Vladimir, le sabe todo a la doña y no puede irse", indicó.

De la misma forma, el periodista consideró que el titular del Ministerio de Educación, también, debió ser retirado del cargo. "El esperpento de Morgan Quero que es indescriptible, por decirlo así en términos morfológicos. Y, bueno, también hay otros ministerios que están a la deriva y al garete sin acertar ni una sola", dijo.

En ese sentido, evidenció que, en realidad, los cambios realizados no significaran un nuevo rumbo para el Gabinete. "Cambiaron tres ministros para no cambiar nada y el Gobierno continua jactándose de aquello que no tiene y considerando metas logradas aquello que ni siquiera ha empezado. Es un Gobierno de farsantes implicado con un Congreso del hampa", agregó.