Ministro Santiváñez revela paradero de criminales y RMP le responde: “Tiene una falta de profesionalismo sorprendente”

Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, cuestionó la decisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de revelar la ubicación de dos criminales buscados por la justicia peruana, pues consideró que ello provocará que huyan del lugar donde se encuentran y ya no puedan ser ubicados.

"Ya le contó a todos dónde están. ¡Muchachos, ya vamos por ustedes!. Estás en Brasil, estás en España. ¿Ah? Cómo les va a decir que ya los tienen ubicados, pues. No hay detención preliminar y encima les dice que ya saben dónde están. ¿Qué creen que van a hacer esos delincuentes? Huir, pues, huir", comentó indignada la abogada.

De la misma forma, el exjefe de la Diviac Harvey Colchado también cuestionó el accionar de Santiváñez. "¡Increíble! Ministro Santiváñez, después de su patinada monumental confundiendo a un sereno con un extorsionador, ahora revela el paradero de criminales peligrosos como 'El Monstruo' en Brasil y 'Timoti' en España ¿Qué sigue? ¿Notificarlos como siempre exigió en su rol de abogado defensor?", publicó en su cuenta oficial de X.

Mininter aún no se rectifica por presentar a sereno y empresario como extorsionadores

Sumado a ello, tanto Colchado como Rosa María Palacios recordaron que Santiváñez aún no se rectifica ni disculpa por haber presentado como extorsionadores a civiles que no lo eran.

"Está muy molesto Carlos Luna Victoria Santillán, sereno de la Municipalidad de Lima, y el señor empresario Juan Antonio García Flores, propietario de dos discotecas en San Juan de Miraflores, han sido presentados como delincuentes. Un sereno y una víctima de la extorsión", comentó Palacios.

Al respecto, dijo: "Lo mínimo que una persona es el derecho al honor y la buena reputación. ¿Qué ha dicho el sereno? que si no se rectifica lo va a demandar por difamación. Él tiene todo el derecho de exigir una rectificación, porque si eso no lo corrigen lo empezará a perseguir la policía".

En ese sentido, evidenció que el Mininter, a la fecha, no se ha disculpado por el error. "Esto ha sido el jueves. Ya estamos domingo y el señor Santiváñez no se rectifica ni en este caso ni en el otro. Estas dos personas n tienen requisitorias, no tienen antecedentes y hasta esta hora no hay corrección. Reitero, ambos tienen todo el derecho a una rectificación pública por el mismo medio donde fueron difamados. Le recomiendo al señor, que es letrado, que revise las normas", mencionó.

"A ver si comienza a identificar a los delincuentes sin avisarles y el día que restituyan la detención preliminar de repente pueden detener a alguien porque hoy los operativos secretos para allanar y detener que no se pueden ejecutar y los hay pendientes", agregó.