RMP sobre último discurso de Dina Boluarte donde acusa a Otárola: “Ha regresado de Davos desatada”

Rosa María Palacios, en su programa Sin Guion, evidenció que Dina Boluarte ha regresado de Davos (Suiza) "dispuesta a pelearse con todos", debido a que, en su último discurso, despotricó contra la Fiscalía y contra su exprimer ministro Alberto Otaróla a quien acusó de "agarrarse de las faldas de una mujer".

"Dina ha estado en varios eventos y parecía dispuesta a pelearse con todo el público. Quiere ir a la bronca por todo y contra todos", comentó la abogada, refiriéndose a las tres apariciones públicas que tuvo la mandataria el último 27 de enero, tan solo días después de regresar de su sexto viaje al extranjero para participar del Foro Económico Mundial.

En uno de esos eventos, la presidenta le dedicó unas palabras a Alberto Otárola, a quien acusó de mencionar lo de la cirugía unicamente para desviar la atención de las acusaciones en su contra.

"Llamó cobarde a Alberto Otárola y él le respondió. ¿Por qué la señora presidenta odia a Alberto Otárola? Eso es lo que él dice. Si hay algo que él sabe bien es que conoce quién dio la orden de disparar durante las protestas y el día que quiera puede convertirse en colaborador eficaz", anotó Palacios y seguidamente agregó: "Estaba realmente desatada ayer (la presidenta). Ha regresado de Davos un poquito molesta, ¿no?".

RMP a Dina Boluarte tras acusaciones a la Fiscalía: "Le recuerdo que aún no hay detención preliminar"

Sin embargo, contra quien no despotricó la presidenta fue el ministro Santiváñez y eso, también, fue notado por Palacios. "Lo más significativo de ayer fue que parece que se ha desbaratado el Tren de Aragua, aunque la presidenta ni sabía cómo se llamaba ese tren, pero aprovechó en lavar a Santiváñez", dijo la conductora de Sin Guion.

En ese marco, Palacios le recordó a Boluarte que aún no se ha restablecido la ley de detención preliminar, por lo que no tiene sentido que ella descalifique al Ministerio Público acusándolos de liberar delincuentes.

Dina Boluarte intenta justificar cirugía y RMP le responde: "Diga la verdad"

En otro momento, Palacios cuestionó la justificación que Dina Boluarte brindó respecto a su operación. De acuerdo con la periodista, la jefa de Estado podía posponer la intervención a la que fue sometida.

"El problema es que el cuento se va enredando, tal como pasó con los Rolex. Hay partes que no tienen sentido alguno. Ahora resulta que tiene rinitis crónica. Para su mala suerte, yo tengo rinitis crónica y el tabique desviado y si hay algo que puede postergar es un operación para tabique desviado. Ella pudo esperar hasta el 2026", indicó.

Asimismo, consideró que otro de los elementos que "enredan" la historia en torno a la cirugía es que esta presuntamente habría requerido de un lapso de internamiento hospitalario.

"Ahora resulta que se internó de noche, claro, porque no puede explicar que no fue un procedimiento ambulatorio. Ella dice que hizo uso de sus horas de sueño, pero con eso lo único que prueba es que era una operación que ameritaba pasar una noche en el hospital. Se operó en una clínica estética con un cirujano estético. Bien por ella, pero que diga la verdad. Tanto la cirugía estética como una operación de tabique desviado no son de urgencia ni de emergencia. De nuevo se enreda y se enreda", resaltó.

En ese contexto, evidenció que la jefa de Estado debió comunicar al Parlamento sobre dicha operación, pues eso indica la norma. "Si el congreso puede suspender a un presidente por incapacidad física o moral temporal es una decisión del Congreso. Toda operación tiene que ser autorizada por ellos, pero Boluarte no quería pasar por eso", agregó.