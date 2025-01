Comandante Víctor Zanabria reconoció que le dicen "Canario", tras revelarse audios de 'Culebra'

Víctor Zanabria, Comandante General de la PNP, reconoció en una entrevista a Canal N que dentro de la institución tiene el apelativo de 'Canario' desde hace 39 años, tras revelarse nuevos audios entre el capitán Junior Izquierdo 'culebra' y, quien sería, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según la grabación mostrada en Cuarto Poder, Zanabria le habría alertado a Santiváñez, como un acto de lealtad, sobre un presunto allanamiento en su casa.

"Yo me quedo sorprendido (…) Usted le puede preguntar al de seguridad de la puerta cuál es el indicativo y la forma correcta de llamarse, pero no la despectiva de decir un alias, porque el alias es un criminal, yo no soy alias. El indicativo que se ha tenido desde teniente, desde hace 39 años, es 'Canario' y todos los presentes llevan ese indicativo, yo no sé qué tal descubrimiento de investigación han hecho para saber algo que hace 40 años lo sabe la Policía", expresó Víctor Zanabria.

Sin embargo, Zanabria negó que le haya entregado cualquier tipo de información al titular del Ministerio del Interior relacionado con algún presunto allanamiento a su domicilio. En esa misma línea, aseguró que un miembro de la PNP de su puesto no maneja ese tipo de información.

"El comandante general no tiene conocimiento de esos hechos, sino cómo le han allanado la oficina al comandante general y al general anterior. Entonces, lamentablemente, ahí hay una parte que manipula mucha la información y es recepcionada por algunos medios", comentó Zanabria.

Por otro lado, al ser consultado si la voz que aparecen en los audios — revelados por el capitán Junior Izquierdo — sería la de Juan José Santiváñez, el comandante de la PNP señaló que eso lo determinará el Ministerio Público. "No, la Fiscalía está haciendo todas las acciones procesales para determinar quién es el de la voz. Esperemos el peritaje para saber".

Juan Santiváñez: ¿qué fue lo que se dijo en los audios de 'Culebra'?

En una grabación realizada por el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, se escucha una conversación que implicaría al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En esta conversación, se presenta un nuevo personaje: el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Ángulo, conocido como 'El canario', quien, en un gesto de lealtad, habría alertado a Santiváñez sobre un posible allanamiento en su domicilio, según lo informado por el programa dominical Cuarto Poder.

La grabación, que fue realizada el 21 de mayo de 2024 y que fue entregada al Ministerio Público en agosto pasado, muestra una conversación, supuestamente, entre el ministro del Interior e Izquierdo, en la que 'El Canario' le habría proporcionado información confidencial. En un segmento de la grabación, se escucha a un interlocutor, que se presume es Santiváñez, decir:

"Y yo no sé si me lo ha dicho de pendejo o de verdad. Y por si acaso te aviso, que van a allanar tu casa. Y yo, ¡qué! Me dice, van a allanar tu casa. Y agarra y me dice: te entiendo que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal: le van a allanar su casa. ¿Qué, en base a qué?, le digo. No, usted sabe que ahí fabrican todo. Y agarra y me dice, ahí es donde yo te llamo, p**a, cómo es posible, ¿no?", se escucha en el audio en el que habla el interlocutor, a quien se le atribuye al ministro Juan Santiváñez.