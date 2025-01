Juan Luis Cipriani: Vicario del Opus Dei reconoce que no atendió denuncia de víctima de abuso vinculada al cardenal

El vicario regional del Opus Dei en el Perú, el padre Ángel Gómez-Hortigüela, emitió un comunicado tras la publicación del diario El País, que reveló una acusación de pederastia contra Juan Luis Cipriani por el presunto abuso de un menor en 1983. A través de su mensaje, Gómez-Hortigüela reconoció que en su momento no atendió la una solicitud de entrevista realizada por el denunciante en 2018, calificando la decisión como un error.

"Cuando una persona de la confianza del denunciante me pidió que me entrevistara con él, reaccioné pensando que ese encuentro podía no ser positivo. Hoy me doy cuenta de que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei", se lee en el comunicado.

Gómez-Hortigüela aclaró que, durante los años en los que Cipriani fue cardenal en el Opus Dei (1977-1988), no existió registro de algún proceso formal en su contra. Sin embargo, el vicario admitió que los protocolos de la institución en aquel entonces eran inadecuados y no garantizaban el registro ni seguimiento de denuncias, algo que -asegura- se ha corregido a partir de 2020.

"En la actualidad, con el aprendizaje de todos en la Iglesia, cualquier denuncia tiene un itinerario claro y no podría quedar en el ámbito de las conversaciones privadas, con personas que hoy han fallecido y con otras no identificables", afirmó el vicario del Opus Dei en el Perú.

Finalmente, el padre Ángel Gómez-Hortigüela dijo que vienen trabajando en prever que situaciones como estas se repitan y reiteró su solidaridad con las personas que hayan sido víctimas de abuso dentro y fuera de la Iglesia. "Pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada" acotó.

Rafael López Aliaga defiende a Juan Luis Cipriani tras ser acusado de abuso sexual: "Reitero mi apoyo"

Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, salió en defensa del cardenal Juan Luis Cipriani tras la denuncia en su contra. A través de su cuenta de X, el burgomaestre calificó el informe como una "difamación" y expresó su respaldo al exarzobispo de Lima, destacando que lo conoce desde hace muchos años.

"Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal Cipriani, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle derecho a defenderse", señaló López Aliaga.

Cabe recordar que el pasado 7 de enero, López Aliaga condecoró a Cipriani con la medalla de Orden al Mérito en el grado Gran Cruz, reconociendo su trayectoria pastoral y académica como miembro del Opus Dei. Durante la ceremonia, el cardenal agradeció el gesto y llamó a promover el diálogo y la reconciliación entre los peruanos.