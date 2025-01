Alcalde de Pataz desafía a ministro Santivañez por vincularlo con banda criminal: “Le entrego mi celular sin resetear”

El alcalde de Pataz (La Libertad), Aldo Carlos Mariños, ofreció al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, entregarle su celular "sin resetear" para que investigue si está involucrado en una banda criminal tal como insinuó durante una conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"O sea porque (su renuncia) la pide un alcalde del ande liberteño, ¿seria parte de una banda criminal?. Lo está pidiendo el 98% de la población, ¿o sea el 98% de la población peruana es parte de una banda criminal?. Lo que él pretende es distraer a la población. ¿Acaso en algún momento se me ha visto a mí defendiendo a algún criminal? Yo pido que se me investigue y presto todas las facilidades. Si él quiere yo le presto mi celular sin resetear", dijo el burgomaestre a un medio local de La Libertad.

De esta forma respondió al titular del Interior, quien ha manifestado que, probablemente, al alcalde de Pataz le incomoda su gestión porque está vinculado con las bandas criminales de minería ilegal.

"Hemos viajado en varias oportunidades para seguir las investigaciones contra los mineros ilegales. Sé que una de las razones por las que está pidiendo la renuncia del ministro del Interior es justamente por los operativos que estamos realizando que, entiendo, lo perjudican. Estamos hablando de un pedido de renuncia con intereses personales. Las investigaciones que estamos haciendo contra las bandas criminales al parecer al alcalde le incomodan mucho" expresó Santiváñez en conferencia de prensa de la PCM.

Tan solo horas antes de que el letrado exponga ello, el burgomaestre había exigido su renuncia por el atentado contra el Ministerio Público de Trujillo. "Lo que está pasando todos los días en Trujillo es condenable. Ratifico que los estados de emergencia que el ministro del Interior viene ordenando no sirven de nada. Es un engaña pueblo. Su estrategia no funciona. ¿Qué está esperando para renunciar?. Si tiene un poco de sentimiento por los peruanos que dé un paso a costado. Le está haciendo un daño al Perú con su presencia", dijo.

Ministro Juan Santiváñez desacata y desafía a la Fiscalía: no entregará cuenta de iCloud ni clave de celular

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó cumplir con la solicitud de la Fiscalía, que le otorgaba un plazo de 48 horas para proporcionar la cuenta de iCloud y la contraseña de su iPhone 15 Pro Max. Esto forma parte de la investigación por un supuesto delito de abuso de autoridad. Cabe recordar que el 2 de diciembre, el ministro había entregado su celular reseteado y sin la tarjeta SIM.

"Existen dos tipos de pedidos: legales e ilegales (…) la información de un iCloud quienes tienen iPhone, saben que con esa contraseña accedes a todo, a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos, accedes a toda tu información. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, que me cite y me pregunte, pero no a través de ningún usuario ni contraseña de iCloud, es un pedido ilegal", sostuvo para la prensa.