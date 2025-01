Jaime Chincha en el programa 'Del hecho al dicho' criticó fuertemente el reciente comunicado del Ministerio del Interior y sus cifras comparativas sobre las tasas de homicidio a nivel nacional y con respecto a países de la región como Colombia y México.

"Dan un registro hasta el 21 de enero, 123 casos de homicidio por arma de fuego, o sea tenemos más homicidios que días transcurridos, pero dicen que son 5 menos de 2024, o sea, ¿tengo que ponerme contento? No, porque las cifras son de terror. Citan a México y Colombia con sus tasas de homicidio, pero en el Perú dicen no se ha registrado la misma magnitud de violencia criminal, ¿tenemos que aplaudir?", dijo indignado.

Asimismo, se refirió al trabajo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien tras el atentado en el frontis del Ministerio Público de Trujillo debía presentar un plan para que los militares apoyen en la protección de seguridad ciudadana y dijo que el trabajo del titular deja mucho que desear.

"El ministro del Interior no ha hecho el plan para Trujillo, como no hay plan, no se puede mandar militares a La Libertad, o sea como este señor que sigue ahí con la benevolencia y complicidad de Dina Boluarte, de nombre Juan José Santiváñez, que le protege todo a Dina Boluarte, le ha hecho todos los encargos y majaderías cómplices que ella ha querido", señaló Chincha.

Entrevista a Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y exministro del Interior

Con la experiencia que usted ha tenido como titular del Interior, quería conocer sus opiniones y su interpretación de las cifras, del 2019 al 2024 la tasa de homicidios se duplicó y lo que dice la PNP es que como no estamos como México y Colombia, estamos bien. ¿Es así?

Creo que estamos en una situación preocupante, si bien es verdad que las tasas de homicidio no son similares al as de otros países, tampoco esos parámetros resultan válidos, la comparación tiene que ser en lo que Perú tenía hace unos años y lo que tiene hoy. Para compararse, hay material suficiente, la comparación para ser legítima tiene que ser si estamos mejorando empeorando y está claro, estamos empeorando. Nuestro país nunca un solo fallecido deja de ser contado, por tanto, me queda claro, la tasa está creciendo sistemáticamente.

¿Qué comentario le merece la actuación del ministro del Interior? Ha estado más preocupado en apañar a Boluarte.

Persona vinculada con los quehaceres policiales, vinculado al sector, muy temprano se deslegitimó, hoy políticamente es una figura muy gastada, sin liderazgo, sin capacidad de conducir un sector tan sensible. Yo diría especialmente porque ha pretendido lograr resultados inmediatos, con tanta certeza que dijo que si los estados de emergencia no funcionaban, se iba, evidentemente, no iba a funcionar. Un ministro que va a buscar la foto no es el más idóneo, tendría que saber cuando renunciar y el momento es este precisamente.