José Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio, se reúne con el papa Francisco en el Vaticano

José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos perpetrados por el Sodalicio de Vida Cristiana, se reunió con el papa Francisco como parte del proceso de disolución al que está siendo sometido este grupo católico que fue señalado por cometer abusos psicológicos, físicos y sexuales. Escardó, quien también es presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, compartió sus impresiones a través de la plataforma X (antes Twitter) tras la reunión con el máximo representante de la Iglesia católica.

"Después de 25 años, una víctima del Sodalicio y primer denunciante ha tenido una audiencia privada con el papa Francisco. He conversado con él, le he contado mi experiencia y los abusos que sufrí en el Sodalicio. También le agradecí por las medidas que está tomando", declaró el damnificado.

Asimismo, el denunciante comentó que durante su reunión con el sumo pontífice se confirmaron algunos detalles sobre el proceso de disolución del Sodalicio, como la designación del comisario Jordi Bertomeu, información previamente mencionada por este medio. También afirmó que el papa Francisco le expresó su respaldo total en el desarrollo de dicho proceso.

"El papa me ha confirmado que ha tomado la decisión de disolver el Sodalicio. Me ha confirmado que el comisario será Jordi Bertomeu y me ha dicho dos cosas muy significativas: la primera es que todo lo que yo le solicite a Jordi Bertomeu con relación al Sodalicio, él lo firmará. Y, segundo, me dijo: 'Sigue adelante, muchas gracias por lo que estás haciendo y no tengas miedo'. Estoy muy feliz por esto y espero que ahora las víctimas del Sodalicio podamos seguir adelante en esta lucha, porque no termina aquí; es el inicio de una nueva etapa. Gracias a todos por su apoyo, su cariño y su comprensión en esta lucha", manifestó.

Repercusiones políticas en la disolución del Sodalicio

Confirmada por fuentes cercanas la decisión del papa Francisco de disolver la sociedad católica del Sodalicio, el proceso incluiría implicancias que trascienden los cánones eclesiásticos y se adentran en el ámbito político. Según comentó la periodista Paola Ugaz a La República, esta medida podría representar un duro golpe para la carrera política de Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, así como para la influencia del Opus Dei en el país.

Ugaz destacó que, una vez que el Vaticano oficialice la disolución de la sociedad religiosa, el Sodalicio quedará completamente desacreditado junto con aquellos que, durante años, intentaron encubrir los hechos. "De confirmarse la decisión del Vaticano, esto desacredita al Sodalicio y a todos aquellos que durante años han querido ocultar la verdad. Toda una élite política, financiera y mediática peruana deberá poner las barbas en remojo si no quiere ser arrastrada por esta decisión tan insólita del papa. Los López Aliaga, fiscales ad hoc como Patricia Benavides y los estudios de abogados más importantes tendrán que dar muchas explicaciones a los peruanos", afirmó la periodista.

Ante la confirmación de que Jordi Bertomeu será el encargado de supervisar este proceso, Ugaz señaló que esto representa una muestra de confianza en su compromiso con las víctimas y con la búsqueda de la verdad. Además, la periodista recordó que el papa transmitió personalmente su apoyo a Bertomeu durante una reunión sostenida en diciembre pasado con periodistas como Paola Ugaz y Pedro Salinas, subrayando su apuesta por la justicia a favor de las víctimas peruanas del Sodalicio.