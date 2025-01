RMP sobre las declaraciones del abogado de Dina Boluarte: "Hubo un otorrinolaringólogo 'misterioso' en la cirugía"

En entrevista para el programa 'Sin Guion', Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, reveló a Rosa María Palacios que la mandataria sí habría sido intervenida por un médico otorrinolaringólogo. Este nuevo personaje se sumaría al staff de enfermeros y al médico cirujano Mario Cabani, que fueron parte del procedimiento quirúrgico.

"A la presidenta, como una intervención de este tipo, le interviene un cuerpo médico, dentro de ellos está el otorrinolaringólogo, precisamente por la razón que la presidenta ha señalado", precisó Portugal. Sin embargo, el letrado no quiso revelar el nombre del médico y señaló que el único testigo que ha asistido a declarar a la Fiscalía ha sido el cirujano Cabani.

Ante la negativa de Portugal de revelar el nombre del otro médico presente durante la cirugía de Boluarte, la periodista y abogada RMP indicó: "No podemos dejar esto en la opacidad. Tenemos un médico sin nombre, no termina de ser convincente el argumento. ¿No lo han incorporado al final para justificar? (...) Había un otorrinolaringólogo misterioso porque no sabemos como se llama, pero estaba en una cirugía estética para arreglar el desvío de tabique, es extraño".

Al respecto, Portugal precisó que no podía brindar más detalles sobre el papel que el cirujano Cabani tenía dentro de la operación. Añadió que durante la declaración de Cabani ante la Fiscalía, el doctor reveló que Boluarte, al igual que todas sus pacientes, estuvo despierta durante todo el procedimiento.

"Todas sus pacientes no son sometidas en ningún momento a un estado de inconsciencia, por múltiples razones, para cirugías funcionales respiratorias", dijo el abogado de la presidenta, para luego añadir que toda la operación duró entre 40 y 50 minutos.

Estas nuevas revelaciones causaron sorpresa en la abogada, pues no tendrían mucha concordancia con las cirugías para arreglar el tabique, procedimiento en el cual se suele aplicar anestesia general al paciente.

Por otro lado, Portugal reconoció que aconsejó a la presidenta que mientras no había una carpeta fiscal abierta, ni un procedimiento abierto al interior del fuero parlamentario por el caso de las cirugías, debía guardar silencio y no comunicar detalles de su operación.