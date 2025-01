La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó moción para solicitar facultades investigadoras en el caso de presunto abandono del cargo por parte de la presidenta Dina Boluarte. El pedido fue aprobado con ocho votos a favor y cuatro en abstención. Tras esto, será el Pleno quien decida si otorga o no dichas facultades.

Los congresistas que votaron a favor fueron: Juan Burgos, Pasión Dávila, Mita Alanoca, Orué Medina, Margot Palacios, Hilda Portero, Reymundo Mercado y Carlos Zevallos. Mientras que se abstuvieron los parlamentarios Herrera Medina, Marticorena Mendoza, Medina Hermosilla y Vergara Mendoza.

PUEDES VER: Comunicado del Mininter no menciona ni se solidariza con la Fiscalía de Trujillo que sufrió atentado

Minutos antes, durante el debate, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, resaltó la importancia de lograr las facultades de una comisión investigadora.

"Nosotros dentro de nuestra agenda estamos trabajando de dos a tres sesiones por semana. Acá no hay afán de ser parcializados. Se ha invitado a gobernadores regionales que no han venido y, por el mismo hecho de que no somos comisión investigadora, ellos muchas veces no vienen a rendir su declaración", comunicó.

Asimismo, precisó que sus acciones se diferencian de las realizadas por la Fiscalía.