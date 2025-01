Lentamente, sin mucha atención mediática, las izquierdas se movilizan. Un grupo de lideresas (la congresista Ruth Luque, las excongresistas Indira Huilca, Rocío Silva Santisteban, Marisa Glave y la expremier Mirtha Vásquez) ha organizado ya dos diálogos populares, en Lima y Cusco, con líderes de Nuevo Perú, Ahora Nación, Primero La Gente (PLG) y el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú), así como con representantes de organizaciones sociales. Y alistan el tercer encuentro, en la región Piura.

El secretario general de Nuevo Perú, Enver León, confirma que hay avances importantes con Ahora Nación, donde destaca la presencia del rector de la UNI, Alfonso López Chau.

También, Nuevo Perú afianza acuerdos con el PTE Perú, una agrupación respaldada por Patria Roja y en la que figuran Napoleón Becerra, Arturo Ayala del Río, Nilver López y Soledad Lozano.

Asimismo, Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, seguía dialogando —al cierre de esta información— con el centrista Primero la Gente, con Marcos Antonio Zevallos como el contacto en las tratativas. Pero las renuncias de Susel Paredes y sobre todo de Flor Pablo, quien ha dicho que hay militantes con “vínculos de confianza” con el Gobierno de Boluarte, podrían detener las tratativas.

Otro sector de la izquierda intenta agrupar a sectores castillistas. El Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), cuyo coordinador nacional es el exministro Hernando Cevallos, ya dialoga con la exministra Anahí Durand (Adelante Pueblo Unido, APU) y el expremier castillista Aníbal Torres; y también tiene tratos con Todo con el Pueblo, cuyo secretario general es Nicolás Bustamante.

Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez; Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo; Pueblo Consciente de Guido Bellido, estos dos últimos en proceso de inscripción, también avanzan tratos ante el proceso electoral.

Ciertamente, se están realizando diálogos políticos, pero, como indica el analista Alberto Adrianzén, “la política no es solo conversaciones, debe ser esfuerzo, y no hay en este momento un partido de izquierda capaz de forzar a la unidad”.

Adrianzén, escéptico ante la posible unidad, opina que la izquierda hoy no está dirimiendo sus diferencias y solo se apresta a hacerlo a nivel electoral. “No veo ninguna acción conjunta, más allá de acercamientos. No hay una política claramente unitaria, no hay nadie que diga quiero unirme con tal y tal. No veo todavía en la izquierda un ánimo unitario. Los diálogos populares son importantes, pero ellas (las promotoras) no tienen partido. ¿Cómo van a ir a las elecciones?”.

Entre las organizaciones de izquierda ya inscritas, están Juntos por el Perú, Ahora Nación, Nuevo Perú, Voces del Pueblo y dos que los consultados para esta nota coincidieron en señalar que no son de izquierda, A.N.T.A.U.R.O y Perú Libre, por “cogobernar con la derecha”. En proceso de inscripción están Adelante Pueblo Unido, Pueblo Consciente, Unidad Popular de Duberlí Rodríguez, Todo el Pueblo y MUP.

La mayoría de estas organizaciones coinciden en señalar que sí es posible unirse si se dejan de lado ambiciones de grupo, que suelen afectar estos procesos como ocurrió en los fracasos de IU, el Frente Amplio o JP, que llegó a reunir a varias organizaciones de izquierda.

Hernando Cevallos (MUP): “Si se superan los apetitos personales, sí es posible la unidad”

¿Qué espera de este año preelectoral para la izquierda?

Estamos viendo la manera de ir construyendo alternativas que respondan a las expectativas de la gente. Todo dependerá de cómo se vayan alineando las fuerzas progresistas, que no vean solo su participación como un tema meramente electoral.

¿Cree que se puede hacer un gran frente de izquierda?

Es una necesidad. Hay un descrédito, por lo menos, de las fuerzas de la derecha en el Congreso. La gente quiere cambios sustanciales, pero necesita creer que los que levantan estas banderas lo van a hacer realidad, lejos de conveniencias personales.

Mucho fraccionamiento se ve en la izquierda.

Hay sectores progresistas, un poco más corridos al centro. Y hay sectores que siguen levantando las banderas de cambios profundos, constitucionales, en el país. Si se compaginan las opciones de cambio, se superan los apetitos personales, sí es factible una candidatura de izquierda que gane las elecciones.

El Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP) ¿con quiénes está más cerca?

Venimos conversando desde nuestra posición política. Por un lado, están los sectores que han estado más cerca de Pedro Castillo, con Adelante Pueblo Unido, Todos con el Pueblo... Y por otro lado, tenemos muy buenas relaciones con Nuevo Perú, Juntos por el Perú... Esperamos que prevalezca la necesidad de construir un frente serio, capaz de crear confianza en la gente.

¿Usted cree que es posible acercarse al centro político?

Lo primero es consolidar un frente de izquierda. Hay sectores progresistas que no comparten nuestros puntos de vista, pero lo más importante es ver si se llega a un punto que no nos disperse en un proyecto electoral y político. Como izquierda, no pensamos que debemos corrernos al centro. El centro debe ser consciente de que en este país hay millones de peruanos que han votado por transformaciones profundas. Se equivocan los que piensan que como al gobierno de Castillo le dieron un golpe de Estado, ahora debemos ir a un gobierno de centro. Allí corremos el riesgo de que la derecha gane a una izquierda temerosa de ir a cambios que el país necesita.

Ideas como la libertad de Castillo o nueva Constitución ¿pueden impedir la unidad?

Decir que podemos cambiar este país sin cambiar la Constitución es mentirle a la gente. Sobre la libertad de Pedro Castill, puede gustarnos o no, pero ¿es justo que esté dos años incomunicado? Pensamos que debe estar en libertad.

En la unidad, ¿la candidata sería Verónika Mendoza?

No me parece que hoy se deban cerrar candidaturas o que haya vetos. Se debe abrir un proceso de acercamiento sincero, poniendo por delante intereses sociales y no de grupo. Todos los partidos de izquierda, con inscripción o en camino a ella, no tienen el peso suficiente para decir que son la voz autorizada del pueblo. No podemos arrogarnos la representación de la gente. Por eso es muy importante dejar de lado este tema de a mí me toca, soy más representativo que el otro, y poner por delante la unidad. Después, quien sea, se decidirá, internamente o por consenso.

Indira Huilca (Colectivo En Movimiento): “Es indispensable que las izquierdas se unan no solo para elecciones”

Hace poco se realizó un encuentro con Nuevo Perú, Ahora Nación y el PTE. ¿Cree que por allí va una unidad posible?

Sí, con unas compañeras estamos promoviendo espacios en diferentes regiones. Se denominan Diálogos Populares por una Democracia Verdadera. Son espacios en los que hemos ido reuniendo a partidos como Nuevo Perú, Ahora Nación, Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), también invitamos a Primero la Gente y líderes de organizaciones sociales. Es necesaria esta clase de espacios, primero, para escucharnos. Porque hay tanta dispersión política, hay más de 30 partidos inscritos, pero no se les escucha; lo segundo es buscar puntos de consenso, no es solo juntarse a partir de siglas o de caras o nombres, sino a partir de temas concretos. No puede ser que frente a esta dispersión no haya una iniciativa para articular en un solo frente al menos a quienes tienen mayores coincidencias programáticas.

¿Es posible en realidad un gran frente de la izquierda para las elecciones del 2026?

Creo que es posible y necesario que las izquierdas puedan articularse. Es indispensable que grupos de izquierda democrática puedan unirse no solo en lo electoral, sino también para hacerle frente a esta coalición autoritaria que está gobernando el país desde el Congreso.

¿Qué características debería tener la candidata o el candidato de izquierda del 2026?

La persona que aspira a representarnos debe tener claro que hoy no estamos viviendo una democracia, ¿no? Toca reconstruir y reorganizar muchas cosas en el país. Hay cosas que se han destruido, se han pisoteado derechos, se ha cambiado la Constitución al antojo de determinados grupos, se ha reprimido y asesinado a gente. Que sea una persona que reúna condiciones para ser elegido o elegida en un proceso relativamente democrático. Ojalá pueda haber elección primaria porque hay varios partidos. Hay que buscar de qué manera se resuelve esa situación con un mecanismo democrático.

¿Verónika Mendoza debería ser la candidata?

Ella es parte de una organización política y creo que, más que poner por delante nombres, es que tiene que ser una persona que sea capaz de reunir características y de pasar por una elección primaria como ya ha ocurrido antes. Y que impulse un proceso de articulación para que no solamente partidos, sino también otras iniciativas, nos permitan construir un frente.

¿Hay posibilidades de trato con gente del centro político?

Mira, ojalá que haya niveles de diálogo para abordar estos puntos... Creo que a quienes nos sentimos de izquierda nos toca buscar la articulación de las izquierdas. Espero que haya una comprensión de que no estamos viviendo una situación nada democrática. Y eso no se puede pasar por agua tibia, ¿no?

Enver León (Nuevo Perú): “En febrero decidiremos los precandidatos al frente electoral”

¿Es posible que se haga realidad un frente de izquierda?

Todo es posible. Estamos en conversaciones ahora mismo con varias fuerzas políticas, entendemos que hay plazo hasta junio y tenemos unos meses para seguir conversando. En estos momentos estamos dialogando con Ahora Nación, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y con Primero la Gente, que son el núcleo, que son los que ya venimos conversando desde hace algún tiempo, ¿no?

Hay otro sector, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), donde está Hernando Cevallos, que ve con simpatía dialogar con Nuevo Perú.

Sí, con Hernando Cevallos tenemos buen diálogo, buenas relaciones. No nos hemos sentado a dialogar con más detalles, pero es una posibilidad; además, compartimos muchos ideales, programas y no habría inconveniente con ello. Estamos de acuerdo con Hernando.

El MUP pide la libertad de Pedro Castillo, otros partidos piden nueva Constitución. ¿Hay postulados que podrían dificultar la unidad de las izquierdas?

Todos los partidos tienen postulados de acuerdo a su programa y al debate en sus organizaciones. Todos esos postulados se ponen por delante en una discusión con las otras fuerzas políticas y finalmente debemos tener un programa mínimo que nos acerque a todos. No podemos tampoco dejar de lado nuestras propuestas, ¿no? La madurez política dirá si avanzamos o no. Nosotros sí creemos en un cambio de Constitución. Es nuestra postura como Nuevo Perú. Creemos que ya ni siquiera es la Constitución del 93, sino la del 2024. Han cambiado más de 50 artículos. Consideramos cambiarla y lo pondremos en discusión en la mesa de unidad que estamos oficiando.

¿Van a defender la postulación de Verónika Mendoza?

Tenemos un Consejo Nacional a fines de febrero y ahí vamos a decidir formalmente y públicamente quiénes van a ser nuestros precandidatos en este frente electoral en que estamos participando. Esa debe ser la ruta para, de manera madura ante la crisis, converger con varias fuerzas políticas y ser gobierno.

¿El frente es de izquierda o se aliarán con el centro político?

No necesariamente es un frente de izquierda. Lo que sí creemos es que debe ser un frente de cambio, que irrumpa lo que estamos viviendo. Porque es una crisis del modelo, no es una crisis de personas o gestión. Hay un problema más profundo que va más allá de izquierdas o el centro, yo diría que es de los ciudadanos, de lo democrático.

¿En un frente de izquierda tendrían cabida Perú Libre, Antauro o la gente de Boluarte?

Las posiciones de Perú Libre y Antauro Humala nos alejan bastante del cambio que requerimos y del genuino proceso unitario que queremos desarrollar. Obviamente, con Boluarte no hay ningún tipo de acercamiento, ha cometido traición, ha masacrado al pueblo peruano, ha trabajado con la ultraderecha en este gobierno que llega al 2% de aprobación... Esa mochila la carga el fujimorismo, no el pueblo que votó por un cambio.