Gustavo Adrianzén justifica plagio de libro de Dina Boluarte: "Es absolutamente subjetivo"

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la reciente denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, quien ha sido acusada de haber plagiado en el libro "Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario", del cual figura como coautora. Según Adrianzén, dado que el delito ha prescrito, el asunto no debería formar parte del debate público. Además, calificó la cuestión moral en torno al plagio como "absolutamente subjetiva".

"No he tenido oportunidad de conversar con la señora presidenta. En todo caso, en mi condición de abogado, si el tema ya prescribió, no hay nada más que discutir al respecto. Y los aspectos de contenido moral son absolutamente subjetivos", señaló.

Pese a que el primer ministro consideró subjetivas las implicancias morales del plagio atribuido a la presidenta, la Fiscalía de la Nación dispuso que la publicación de Boluarte sea retirada de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Asimismo, se ordenó la anulación del registro oficial correspondiente a los tres ejemplares entregados a dicha entidad.

¿Cómo se determinó que Dina Boluarte plagió en su libro?

En julio de 2023, tras un reportaje emitido por 'Punto final', se inició una investigación fiscal que concluyó con acusaciones de plagio contra Dina Boluarte, presidenta de la República. Según los hallazgos obtenidos mediante el software Turnitin, un libro que coescribió en 2004, titulado "El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", contiene un 55% de contenido plagiado. Esta obra, de 176 páginas distribuidas en cuatro capítulos, incluye fragmentos de tesis, monografías y artículos académicos de autores de México, Argentina y Costa Rica, sin las citas o referencias correspondientes.

El libro carece de una sección de bibliografía y de pies de página que reconozcan los aportes de otras fuentes, lo que refuerza las acusaciones de plagio. Junto a Dina Boluarte, figuran como coautores siete miembros del Colegio de Abogados de Lima, lo que implica a otros profesionales en este caso de presunta violación de derechos de autor.

¿Qué dijo Boluarte sobre la acusación de plagio en su contra?

En una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su participación en la creación del libro se limitó a “compilar las normas legales mínimas”. Además, enfatizó que la obra nunca se comercializó, ya que su único propósito era servir como material de consulta para abogados.

"En relación con la publicación, debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro, como malintencionadamente se ha dicho. Y prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público", declaró.