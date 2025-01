Abogado de Culebra sobre desacato de Santiváñez a entregar su celular: "La Fiscalía solo quiere corroborar los chats"

El pasado 16 de enero, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez anunció que no entregaría la clave de su iCloud ni revelaría la contraseña de su celular, un iPhone 15 pro max. En su lugar, se mostró desafiante y comunicó que presentará una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Un día después, mediante resolución de la Comandancia General de la PNP se designó al capitán Junior Izquierdo 'Culebra' a ocupar el cargo de policía comunitario en la región de Moquegua. Al respecto, José Carlos Mejia, abogado de Izquierdo, declaró a este diario que el cambio se da un día después de que declarara a la prensa y tras la negativa de Santiváñez de mostrar la información de su iCloud al Ministerio Público.

"He tomado conocimiento que después de unos ajustes generales, se le ha cambiado de locación (a Junior Izquierdo). A mí, en lo personal, como defensa técnica, me llama poderosamente la atención este cambio. Si bien, el cambio no solo es para él, se da justamente un día después que yo he salido a los medios de comunicación y que se ha tomado conocimiento que el ministro del Interior se negó a entregar la clave de su iCloud al Ministerio Público", detalló.

Abogado de Junior Izquierdo solicita chats de un solo día

Tras las declaraciones de Santiváñez en Arequipa, en las cuales indica que la Fiscalía buscaría acceder a su vida y a su reserva bancaria, Mejía preciso:

"La Fiscalía no quiere acceder a su vida, solo quiere corroborar la comunicación que ha presentado mi patrocinado (Junior Izquierdo) vía WhatsApp con el número del ministro del Interior el 17 de mayo de 2024. Siendo más rigurosos, si el ministro del Interior quisiera colaborar con la investigación y el descubrimiento de la verdad, él solo extraería el WhatsApp de esa fecha, si es que no lo ha eliminado", detalló para este medio.

Por otro lado, Mejía Chávez también se refirió al derecho a la presunción de inocencia que alega Santiváñez, con el cual está de acuerdo, pero recalcó: "En este país el inocente tiene que defenderse más que el culpable".

Agregó que en el caso uno de los dos miente, o Santiváñes o Junior Izquierdo, y la única forma de comprobarlo es comparando los chats de WhatsApp. "Definitivamente, aquí uno de los dos miente, o miente el capitán Izquierdo, o miente el investigado Juan José Santiváñez. Y yo le aseguro algo, mi patrocinado no ha creado nada, no ha modificado nada, no ha inventado nada. Mi patrocinado no miente y todo lo que ha dicho tiene como corroborarlo", concluyó.