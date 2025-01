Dina Boluarte durmió en la clínica tras su operación: “Hizo uso de sus horas de sueño”

A las 6 de la mañana del 13 de enero, la presidenta Dina Boluarte salió de su casa en Surquillo rumbo a Palacio de Gobierno. Una vez allí, esperó a su abogado, Juan Carlos Portugal. Paralelamente, en los exteriores, todos los accesos al Ejecutivo se encontraban cerrados y ya se habían instalado los vehículos oficiales que llevarían a la jefa de Estado a la primera de dos citaciones fiscales programadas para esta semana.

Se trata de la declaración indagatoria realizada como parte de la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, por el delito de abandono de cargo en agravio del estado.

Tal como había anticipado Portugal Sánchez, la mandataría no se acogió al silencio y sí respondió a las preguntas del Ministerio Público, lo que provocó que la citación se extendiera por cuatro horas.

Operación se habría realizado durante la noche del 28 de junio

Al término de la misma, al promediar las 3.00 p.m., el letrado brindó una declaración pública en la que confirmó lo dicho por la presidenta en su mensaje de la Nación del 12 de diciembre último. Según Portugal, la intervención quirúrgica se desarrolló, durante 40 minutos, en horas de la noche del 28 de junio del 2023 y tuvo como causa una disfunción nasal.

Para demostrar ello, el abogado anunció que la jefa de Estado ingresará, por su intermedio, los documentos que prueban que padecía de un problema en su funcionalidad respiratoria. Sin embargo, rechazó brindar a los medios el nombre de los médicos que participaron en la intervención.

Respecto a los detalles de la intervención, Portugal aseguró que durante el proceso "la presidenta estuvo consiente, lúcida y despierta". Además, explicó que se trató de una cirugía menor, por lo que la recuperación fue de "carácter estrictamente ambulatorio", sin embargo, por recomendación médica, la dignataria pasó la noche en la clínica y al día siguiente "regresó a sus labores oficiales sin ninguna consecuencia ni problemática".

Explicado ello, el abogado insistió en que la dignataria estuvo en pleno uso de sus facultades y rechazó las versiones que indican lo contrario. "El estado de inconciencia que se ha pululado de manera absolutamente irresponsable y desafortunada solamente está en la imaginación de los que desconocen la historia de este caso", sentenció.

Dina Boluarte pasó la noche en la clínica: "Hizo uso de sus horas de sueño"

Usando ese argumento, volvió a justificar que la jefa de Estado haya permanecido en un clínica durante la noche. "La presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el plantea tierra. La intervención duró entre 40 a 50 minutos con anestesia local. No hubo ningún estado de inconciencia, no hubo en ningún momento una falta de lucidez ni de decisión de la presidenta de principio a fin en la intervención. Por ello, dada la irrelevancia, el post operatorio se desarrolló por recomendación médica de forma ambulatoria e hizo uso del descanso nocturno", anotó.

Además negó que aquello haya significado alguna irregularidad, pues no estaba obligada a comunicar al Legislativo que se realizaría dicha operación. "El delito de omisión de función exige que la presidenta tenga el deber de comunicar al presidente del Congreso de la República o cualquier otra autoridad, sin embargo, ese mandato no existe en nuestra cláusula legal ni constitucional. Por consecuencia, si no hay una normativa que lo regule, no tiene la obligación de comunicar. Se comunica aquello que exige ser comunicado. Esta investigación nace, de principio a fin, muerta", finalizó.

De la misma forma, manifestó que el haber participado de manera virtual de una sesión del Consejo de Ministros no es ni ilegal ni irregular. Esto porque, según el letrado, "las sesiones del Consejo de Ministros son sesiones mixtas, es decir, puedan ser presenciales o virtuales". Con ello, "no existe una norma que exija que solo sean presenciales, sino que pueden realizarse en virtud de la coyuntura, de una emergencia o en relación al propio ministro dela presidenta que por alguna razón se le impida acudir".

Dina Boluarte podría no asistir a la citación del 15 de enero

Por lo pronto, la presidenta ya tiene pendiente otra citación en el Ministerio Público. Esta vez deberá acudir el 15 de enero para declarar por presuntamente encubrir al prófugo Vladimir Cerrón. Sin embargo, su abogado prefirió no confirmar la asistencia de la presidenta.

"Vamos a evaluar esta situación y para eso me voy a reunir con la presidenta. Yo tengo una posición y es que la investigación tiene una vigencia ilegal. El Ministerio Público tuvo 90 días para investigar este caso y en el día 94 amplia por 8 meses esta investigación, es decir, fuera del plazo", finalizó.

Dina Boluarte tras su declaración: "No tengo nada que esconder"

Inmediatamente después de salir de la Fiscalía, la presidenta acudió a un evento Muni Ejecutivo de Alcaldesas, en el distrito de San Borja, donde se pronunció sobre las investigaciones fiscales que tiene en su contra y aseguró que declara con "calma y paz".

"Ya perdí la cuenta de cuántas carpetas fiscales tengo... por todo, pero ninguna, y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ninguna por actos de corrupción (...) A nosotros nos podrán armar mil carpetas, pero vamos a ir a responder con la tranquilidad y la paz en el alma porque no tenemos nada que esconder. Absolutamente nada", expresó.

Además, hizo referencia a sus horas de sueño y aseguró que trabaja 24 horas cada día. "Con nuestras ministras, con nuestros ministros, que diariamente trabajamos las 24 horas, los 7 días, durante todo el año. Para las ministras, los ministros, el premier y la presidenta, no hay esos feriados largos para poder disfrutar, ya quisiéramos. No hay sábados y domingos. Trabajamos las 24 horas. Claro que sí, como todo ser humano, dormimos algunas horas. Porque si no, el cuerpo tampoco responde. Pero lo hacemos", indicó.