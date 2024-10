Dina Boluarte responde a Vladimir Cerrón: "La fecha de caducidad es de los que no tienen presencia política"

La presidenta Dina Boluarte participó en una actividad de las Fuerzas Armadas, en la que envío una indirecta sobre las recientes declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón, quien aseguró que su permanencia en Palacio de Gobierno solo sería hasta el próximo año y que "no llegará al 28 de julio de 2025".

"Esta presidenta no se rinde, nuestro Gobierno tampoco. Continuamos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. A ellos y a todos nuestros compatriotas les decimos: aquí estamos, unidos, firmes y fuertes por un Perú que no se detiene, sino que avanza hacia el desarrollo”, dijo Dina Boluarte.

Dina Boluarte prefirió asistir, este martes 29 de octubre, a la entrega de una aeronave Beechcraft King Air 360C, que formará parte de la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), antes que responder en la Comisión de Fiscalización por el caso del cofre que habría usado para presuntamente proteger a Vladimir Cerrón.

En la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que tras la respuesta negativa de Boluarte para asistir responder ante el grupo de trabajo, se enviará un oficio a la mandataria, a fin de que indique una fecha y hora en la pueden ir a Palacio con el propósito de recoger su declaración.

Vladimir Cerrón sobre Dina Boluarte: "No llegará al 28 de julio de 2025"

El último domingo 27 de octubre, Vladimir Cerrón en declaraciones par Cuarto Poder dijo que Dina Boluarte "es la expresión de la traición" por estadía en Palacio de Gobierno. Además de los cuestionamientos a su Gobierno, el prófugo de la justicia no dudó en asegurar que la mandataria no completará su mandato hasta el 2026.

"Dina Boluarte es la expresión de la traición y el egocentrismo, combinados con una alarmante mediocridad. A los difuntos políticos no se les da consejos, sino que se les practica una necropsia para saber la causa del deceso, para que otros puedan aprender qué cosas insalvables te llevan a esa irremediable situación. Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder", sostuvo.

Dina Boluarte es investigada por el presunto encubrimiento a Cerrón. Foto: composiciónLR/difusión

Vladimir Cerrón sobre ministro del Interior: "Aprovechó desesperación de Dina Boluarte para ofrecerle un trato criminal"

En otro momento, Vladimir Cerrón se burló de la gestión del ministro del Interior, Juan Santiváñez. En sus declaraciones aseguró que el titular del sector aprovechó la desesperación de la presidenta para ofrecerle un trato criminal.

El ministro aprovechó la desesperación de Dina Boluarte para ofrecerle un trato criminal, un “toma y daca”. Santiváñez, por interpósita persona, le ofreció a Boluarte desactivar la DIVIAC, unidad de la policía política, a cambio del puesto de ministro. Una vez designado este señor y cumplido el ofrecimiento, empezó su carrera política propia