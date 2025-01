Chat inédito entre ministro Demartini y Carlos Guillén, vinculado al caso Qali Warma, mostraría cercanía entre ambos

El Ministerio Público ha iniciado investigación contra Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, por el presunto delito de obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el marco del caso Qali Warma. En el documento fiscal se detalla que se recibirá la declaración de Carlos Guillén Anchayhua.

Es precisamente Guillén quien ha sido denunciado por Demartini el último 9 de enero por presunto tráfico de influencias, tras conocerse que Guillén estaría ofreciendo reuniones con el titular del Midis en las cuales se negociaría beneficios a empresas y personas vinculadas al programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Para sustentar su denuncia, Demartini Montes mostró un chat inédito entre él y Carlos Guillén, en el cual se aprecia que tenía agendado a Guillén y que este sería quien habría iniciado la conversación -en caso no se haya borrado mensajes previos-. "Dr. buenas tardes, solo por pasarle información me involucran en el tema", escribió Guillén, tras enviar la citación del Ministerio Público por el caso Qali Warma.

La respuesta de Demartini fue directa: "No entiendo por qué me pasas este documento. Como siempre lo he manifestado públicamente y a ti mismo, no tengo nada que ver con este tema. Me hace pensar que quieres aparentar algún tipo de cercanía que no existe. Te voy a pedir que dejes de comunicarte conmigo".

A pesar de que la respuesta de Dermatini busca desvincularse de Guillén, el programa de Milagros Leiva precisó que al ser un chat que el propio ministro entregó, podría ser una respuesta preparada con la finalidad de "lavarse las manos".

¿Cómo se conocieron Julio Demartini y Carlos Guillén?

El ministro Julio Demartini confirmó que entre septiembre y octubre de 2024 fue la primera vez habría conversado con Carlos Guillén dentro del Congreso de la República. "Yo me acuerdo de él porque me hizo recordar que es una persona cercana al exviceministro William Contreras, ya fallecido (...) No hay chats previos, ni he tenido una amistad, ni enemistad previa", alegó en entrevista para Canal N.

El 4 de noviembre, Demartini recibe un mensaje de WhatsApp en el cual Guillén le solicita una reunión, la cual se concreta el 22 de noviembre. "No es extraño (tener una reunión) porque mi política es recibir a puertas abiertas a muchas personas", se justificó.

Tuvo una segunda reunión el último 7 de enero en la cual Guillén le indica que América TV tendría una investigación. A lo que Demartini respondió que no habría problema y que estaría a favor de toda investigación que busque esclarecer el caso Qali Warma.