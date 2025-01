El congresista Edwin Martínez (No Agrupado) se refirió a la denuncia contra su colega parlamentario José Jerí (Somos Perú), a quien se le ha acusado de violar sexualmente a una mujer de 31 años. Al hablar sobre el tema, Martínez justificó la presunta violencia ejercida contra la víctima, asegurando que "debió controlarse un poco" al momento de consumir bebidas alcohólicas.

"Ambos varones debieron controlar a la muchacha para que no bebiera tanto, ya que después pueden suceder estas situaciones. La señorita también debió controlarse un poco", indicó Martínez.

Según el congresista, el consumo de alcohol, al alterar el comportamiento de las personas, contribuye a "resaltar las cosas feas que las personas tienen adentro". Según su argumentación machista, esto facilita que se perpetran escenarios de violencia sexual con mayor facilidad.

"Con la borrachera se pierde la ecuanimidad, y empiezan a resaltar esas cosas feas que las personas tienen dentro. Pueden suceder estas cosas feas que a veces están escondidas dentro de las personas, y se pueden dar actos como este, que es una supuesta violación", declaró el congresista al respecto.

"Estos comentarios contribuyen a justificar la violencia sexual hacia las mujeres"

La directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, condenó las declaraciones del congresista Edwin Martínez. Para Meléndez, lo señalado por Martínez es parte de una narrativa que busca reforzar la violencia contra las mujeres, justificando a los perpetradores de actos de violencia sexual.

"Creo que expresar la indignación frente a la clase de autoridades que tenemos es repetitivo, pero creo que es pertinente hacerlo. Lo que estamos viendo es la tolerancia extrema a la violencia hacia las mujeres, y una de las formas en las que se expresa esa tolerancia es reculpabilizando a las mujeres, culpándolas de las agresiones y justificando a los agresores", señaló.

Meléndez mencionó que nuestra actual normativa considera el estado etílico como un agravante del delito, debido a que refuerza la vulnerabilidad de la víctima de agresión. Para la directora del Centro Flora Tristán, lo sostenido por Martínez está respaldado por un imaginario colectivo machista compartido por muchos peruanos.

"Este señor se olvida de que, desde hace tiempo, el estado etílico de una persona se configura como un agravante del delito, no un atenuante. Por lo tanto, no puede servir para justificar ningún tipo de acción, ni legal ni éticamente. Si de alguna manera se busca que el estado etílico de una persona sea un justificante de una agresión sexual, eso ya no está en nuestra legislación. Sin embargo, en el imaginario de las personas, vemos cómo esto se utiliza para, de alguna manera, culpar a la víctima de la agresión que ha sufrido", señaló.

Meléndez también destacó que parte del discurso de Martínez, al abordar la denuncia de violencia sexual contra Jerí, se centra en el control que debieron ejercer los hombres. Esto, según sus palabras, refuerza el escenario de control hacia las mujeres: "Llama la atención cómo él habla de control. Cuando él señala que los supuestos agresores, en este caso, uno de ellos es el congresista (Jerí), debieron 'controlar' que ya no tome, refuerza este escenario de control hacia las mujeres, lejos de asumir una postura crítica frente a la responsabilidad de una alta autoridad de tener un comportamiento acorde a la ética que debe tener toda persona".

Al finalizar su intervención, la directora del Centro Flora Tristán aseguró que los comentarios contribuyen a fortalecer la cultura machista contra las mujeres en nuestro país: "Estos comentarios contribuyen a justificar la violencia sexual hacia las mujeres, contribuyen a la tolerancia a la violencia, refuerzan una cultura machista y una cultura llamada, en algunos casos, de la violación, que dice que son las mujeres las responsables en esta cultura de agresión tolerada, sin dirigir la mirada a los agresores. El hecho de que una mujer esté en una reunión social no tiene que ser un riesgo para su intimidad sexual".

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.