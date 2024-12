Tras el destape de una presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso de la República a cambio de votos y que estaría liderada por el extrabajador Jorge Torres Saravia, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el congresista no agrupado Edwin Martínez contrató a Isabel Cajo Salvador, quien no tendría título de bachiller ni licenciatura.

En entrevista con una periodista de Canal N, el legislador volvió a defender la contratación de Cajo, pero de una manera bastante altanera. Al consultarte sobre si sabía de la participación de la joven dentro de la red para adultos, OnlyFans, Martínez dijo: "No sea tan subjetiva, no genere historietas, por favor. La señorita ya había trabajado en el sector público. No solamente en el Congreso de la República, sino también en un ministerio".

Asimismo, agregó "no hay que hablar porque se tiene boca ni transmitir una noticia falsa y errada por dañar honras". Ante esto, la periodista le preguntó si era falso que Isabel Cajo no cuenta con un perfil en la mencionada red social.

"Bueno, yo no sé si usted tiene una cuenta en Only Fans también", respondió en congresista, faltando el respeto a la periodista. A lo que la mujer de prensa acató a decir tajantemente que no le permitía hablar así y que ella no es funcionaria pública.

Edwin Martínez asegura que cago no necesitaba estudios superiores

En respuesta al semanario de Hildebrandt, Martínez aseguró que Cajo Salvador fue evaluada por su asesor y que él dio el visto bueno. Agregó que para el cargo que ella ocupa no se necesitaría contar con estudios superiores.

"Fue evaluada por el asesor, y yo di el visto bueno. (…) Yo no vivo de cuentos ni de habladurías. Algunos periodistas se olvidan de que son hijos de una mujer o que tienen hermanas mujeres, y eso es algo que yo quiero reivindicar en esta señorita. (…) Antes de ser político, soy un ser humano. (…) Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller", reveló el congresista.