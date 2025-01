Hija de Carlos Guillén ganó casi S/25.000 en contratos con Qali Warma bajo la administración de Dina Boluarte y Demartini

La hija de Carlos Guillén, Adith Shantall Guillen Martínez, obtuvo tres órdenes de servicio por casi S/25.000 con el programa Qali Warma bajo la administración de Dina Boluarte y Julio Demartini como ministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reveló una investigación periodística de Canal N.

Las órdenes de servicio se realizaron desde noviembre del 2021 hasta enero del 2023. Fueron bajo los siguientes conceptos: Servicio de ordenamiento y foliación de los comprobantes de pago y otros del archivo de gestión de la coordinación de tesorería, servicio para actividades de organización, descripción y conservación documental en el archivo y contratación del servicio para actividades de coordinación y seguimiento al reporte de información sobre el estado situacional de los archivos de gestión de las unidades territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

En total por estos trabajos, la joven ganó S/24.950.

En la misma línea de contratos, el hermano de Carlos Guillén, David Guillén Anchayhua obtuvo su registro como proveedor del Estado en enero del 2024 y ese mismo año contrató con el Ministerio de Salud por un monto de S/55.000.

Dina Boluarte y Julio Demartini negaron vínculos con Carlos Guillén

A pesar de ello, tanto Dina Boluarte y Julio Demartini negaron tener algún vínculo con Carlos Guillén.

Por medio de un comunicado, la Presidencia rechazó el reportaje de Latina que demostró que Guillén se reunió con ella el 31 de enero del 2023 y que estuvo a su lado durante el sepelio del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, quien falleció en enero del 2024.

Para la Presidencia esta investigación periodística es "tendenciosa" y "no tiene fundamento alguno". Asimismo, negaron que la mandataria no tiene "ninguna relación amical y/o contraactual con el señor Guillén Anchayhua".

En tanto, Demartini aseguró "desconocer" que la hija y hermano de Guillén habían ganado órdenes de servicio con el Estado. "No he tenido ningún tipo de amistad ni enemistad con él. No hay conversaciones de Whatsapp más allá de la que yo he entregado a la Fiscalía", declaró a Canal N.

"En esta reunión que me pidió, él cuando termina la reunión me habla de su hija que tenía una enfermedad, pero que ya estaba bien y que quería trabajar. Yo le dije, tal como le digo a otras personas, que cuando salga una convocatoria que postule", manifestó Demartini.