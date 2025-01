Dina Boluarte designa a su seguridad en España para obstruir investigación en caso Cofre

La suboficial técnico de primera de la PNP, Ruth Ligarda, quien resguarda a la presidenta Dina Boluarte y que, en la actualidad, es un testigo clave en el caso cofre, debido a que recogió a la jefa de Estado el 25 de febrero de 2024 de un condominio ubicado en Asia, sector que habría sido punto de fuga de Vladimir Cerrón usando el vehículo presidencial, fue designada por dos años como personal auxiliar de la Embajada del Perú en España.

De acuerdo a la información que recogió este medio, Ruth Ligarda es una persona muy cercana a la mandataria y la cuida desde la campaña presidencial de 2021. Su vínculo se hizo más fuerte cuando Boluarte llegó al Ministerio de Inclusión Social de la mano de Pedro Castillo, luego su convivencia se fortaleció más en la asunción de Zegarra a la Presidencia siendo la seguridad principal; es decir, sabe cosas muy privadas de la jefa de Estado.

El exministro del Interior, Ruben Vargas Céspedes, adelantó que “hay una conducta sistemática” en el Gobierno por proteger a Boluarte, debido a que la designación a “dedo” busca obstruir la investigación que actualmente tiene la Fiscalía contra la presidenta

“Hay una conducta sistemática de obstruir la investigación contra Dina Boluarte. Esto viene desde la desactivación del equipo PNP que apoyaba al Eficcop y que la gestó el actual ministro (Juan Santiváñez). Hoy por hoy el Gobierno tiene la principal función de obstruir la investigación contra la presidenta y, por eso, la designación de la seguridad busca eso”, dijo el exministro a La República.

Vargas Céspedes dijo, además, que en este beneficio a Ligarda no se contempló los procedimientos correspondientes que establece el sector interior porque no es una decisión de “méritos” sino de apoyo a Boluarte.

“Es una decisión política, no de méritos por su función policial de Ruth Ligarda (…) No se han establecido los procedimientos conforme se estipula en el sector Interior. Hay un apoyo a personas que han servido a altas autoridades como le pasa a la seguridad de Boluarte. Están en esa línea del beneficio", apuntó.

Por su parte, Carlos Tuse, ex director de investigaciones de la Inspectoría General de la PNP, dijo en Panamericana TV que “oficiales o suboficiales con procesos administrativos policiales en curso no pueden participar en este proceso, menos ser designados, elegidos para eso, y si lo han hecho, el sector Interior y de la Policía debería dar respuesta a eso”, mencionó por su parte al mismo medio.

Dina Boluarte y el apoyo que tiene del Congreso

Si bien hay un cuestionamiento por la designación de la suboficial técnico de primera de la PNP Ruth Ligarda a España, el Gobierno de Dina Boaluarte sabe que desde el Congreso goza con el respaldo, dado que, el Pleno del Congreso que lidera Eduardo Salhuana (Alianza para el Porgreso) rechazó que la Comisión de Fiscalización tenga facultades de investigar el caso Cofre.

Al respecto, la congresista Norma Yarrow, quien integra la Comisión de Fiscalización, dijo que Dina Boluarte "está haciendo lo que quiere" porque el Congreso se lo está permitiendo.

"No podemos llamarlo de grado fuerza porque no tenemos facultades para investigar en la Comisión de Fiscalización, es decir, la señora Dina Boluarte está que se la da la gana porque nosotros lo estamos permitiendo. El Congreso tiene la labor de fiscalizar y no lo está haciendo", dijo Yarrow a este medio.