Gobierno de Dina Boluarte inicia el 2025 sin oficializar la ley de la detención preliminar

Han pasado más de dos semanas desde que el Congreso de la República, aprobó la ley que restituye la detención preliminar; sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sigue sin promulgarla ni pronunciarse al respecto. Recientemente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, intentó justificar la demora señalando que se encuentran dentro del plazo de evaluación y que pronto el Ejecutivo emitirá su opinión sobre la autógrafa. Cabe recordar que la ley 3218, que fue promulgada por la presidenta sin demora, favorecía a personas seriamente cuestionadas como el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, investigado por el caso Qaliwarma, quien no pudo ser detenido gracias a esta ley.

En principio, el objetivo de esta norma, que modificaba el Código Penal, era evitar la detención preliminar a policías que causen lesiones o muertes en el cumplimiento de sus funciones, pero en el proyecto de incluía una disposición que derogaba el artículo 261 del Código Procesal Penal, que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en cualquier caso. Tanta fue la crítica que el Legislativo retrocedió y restituyó la detención preliminar con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

En declaraciones exclusivas para La República, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Alejandro Mejía, explica que la demora por parte de la presidenta Boluarte en promulgar la norma respondería a la protección para su hermano Nicanor Boluarte, hoy prófugo de la justicia con una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente liderar la organización criminal 'Los waykis en la sombra' que se encargaba de poner a personas clave en diversas regiones del país para favorecer en la inscripción de su partido político.

"Evidentemente, la reticencia de la Presidenta de promulgar la ley se debe a que hermano Nicanor, allegados a su gobierno y socios políticos de la coalición de partidos que la blindan en el Parlamento, se verían afectados por los casos de corrupción y otros delitos por los cuales vienen siendo investigados y frente al no haber una detención preliminar, existe el peligro latente de declararse prófugos de la justicia. El caso más evidente son de 'Los Waikys', todos ellos prófugos hasta el día de hoy. Por otro lado, los argumentos del Ministro de Justicia no son claros y trata de desviar la atención del tema, obstaculizando su pronta promulgación, en claro respaldo a la Presidenta. No es más que una muestra que este gobierno, no tiene como prioridad combatir la delincuencia a todo nivel", señaló Mejía.

Ministro Adrianzén justifica demora de promulgación de la autógrafa

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado por la norma que aún no ha sido promulgada por la presidenta Dina Boluarte, y respondió que se encuentran a la espera de opiniones de expertos y que aún se encuentran dentro del plazo establecido.

“Lo que tenemos que decir en estos momentos es que nos encontramos en los plazos legales y estamos haciendo un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde, como siempre ocurre, cuando llegan las normas, los proyectos del Congreso, distribuimos entre los sectores concernidos y estamos esperando opinión de que todos se pronuncien. Este tema merecerá un análisis muy detallado”, detalló el Primer Ministro.