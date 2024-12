El ministro de Justicia, Eduardo Arana, evitó pronunciarse sobre si el Gobierno de Dina Boluarte aprobará o no el proyecto de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. El Ejecutivo ya cuenta con la autógrafa luego de que Congreso envió el último lunes 16 de diciembre la norma— que cuenta con las firmas del titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez — para su respectiva promulgación u observación.

A pesar de eludir la pregunta del periodista en una entrevista a Exitosa, Arana señaló que la iniciativa legislativa "todavía no ha llegado" a su ministerio". Asimismo, calificó la propuesta como un "trámite" y que esta debe pasar por revisión del Consejo de Ministros.

"Es importante señalar: el problema que tenemos aquí al frente no es solamente una autógrafa de ley, que de hecho el Gobierno también asume la responsabilidad y, en su momento, lo va a tener que firmar. Oficialmente, todavía no ha llegado a mi ministerio, pero apenas llegue, estoy seguro de que vamos a dar opinión. Este es un trámite, las autógrafas cuando vienen al Ejecutivo pasan a la presidencia del Consejo de Ministros, quien recaba las opiniones de los ministerios del sector y luego el presidente del Consejo de Ministros propone una fórmula a la presidenta (Dina Boluarte), quien al final determina si firma o no, esto está en trámite", dijo Eduardo Arana.

Detención preliminar: Eduardo Arana se refiere a los resultados de la medida

Asimismo, el titular del MINJUS hizo mención de un informe del Defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, y calificó las detenciones preliminares como un "abuso". Asimismo, el integrante del Consejo de Ministros sugirió escuchar a la Defensoría.

"Yo quiero hacer énfasis en algo que nos debería preocupar y que lo ha puesto también en relieve el Defensor del Pueblo (Josué Gutiérrez). En su informe defensorial N° 220, de agosto de este año, ha señalado con claridad los abusos que se cometen desde la Fiscalía frente a este tipo de detenciones preliminares. Creo que la voz que tiene la Defensoría, que es ajena al Ejecutivo y al Congreso, es una voz que me parece que es firme y que hay que escucharla", señaló Arana.

"El propósito de la ley, que se excedió en su momento, ha tenido un propósito adecuado de decirle a la Fiscalía: señores, no abusen de este poder, no hagan extremo. Según informes de la propia Corte IDH, el Perú es el país donde más existen detenciones de esta naturaleza. Entonces, tenemos que hacer una reflexión en voz alta sobre ello y le aseguro que el Ejecutivo será firme contra la corrupción y apenas la autógrafa llegue a nosotros, vamos a opinar", añadió